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Стиль жизни

Кира Найтли украсила обложку апрельского выпуска Harper"s Bazaar UK

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Фото: harpersbazaar.com | Кира Найтли

Кира Найтли рассказала в интервью о трудностях, с которыми она столкнулась в первые годы своей карьеры.

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В этом месяце британской актрисе Кире Найтли исполняется 38 лет. Кроме того, она празднует 20-летнюю блестящую карьеру в кино.

Первая крупная роль Найтли и ее прорыв произошел в 2002 году в фильме "Играй как Бекхэм". Актриса быстро завоевала мировую славу, снявшись в серии фильмов "Пираты Карибского моря" вместе с Джонни Деппом и Орландо Блумом.

Размышляя о своем раннем восхождении к успеху, Найтли вспоминает шок от последовавшей за ней славы.

"У меня был настоящий вход во взрослую жизнь, — сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar UK. Экстремальная посадка из-за опыта славы в очень раннем возрасте. Есть забавное место, где женщины должны сидеть публично, и я никогда не чувствовала себя комфортно в этом. Это был большой толчок. Меня судили по тому, что я проецировала".

Кира Найтли на обложке апрельского Harper"s Bazaar UK

Найтли признает, что в свои 20 лет она была "невероятно требовательна к себе", несмотря на впечатляющую карьеру, которую она уже сделала в то время.

"Я никогда не была достаточно хороша. Я была совершенно целеустремленной, я была такой амбициозной, — продолжила актриса. Меня так гнали. Я всегда пыталась становиться все лучше и лучше, и совершенствоваться, а это утомительный способ прожить свою жизнь. Но я в восторге от себя 22-летней".

Кира Найтли Fullscreen
Кира Найтли
Фото: harpersbazaar.com

Кира Найтли была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в историческом произведении 2005 года "Гордость и предубеждение", а также была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за роль Джоан Кларк в фильме 2014 года "Игра в имитацию".

Кира Найтли Fullscreen
Кира Найтли
Фото: harpersbazaar.com

Кира замужем с 2013 года за 39-летним британским музыкантом Джеймсом Райтоном. У них две дочери — 7-летняя Эди и 3-летняя Далила.

Говоря о требованиях родителей к работающей матери, Кира сказала: "Во время съемок время непредсказуемо и экстремально. Я поняла, что мне нужно три человека, чтобы делать то, что делал один родитель, работающий полный рабочий день".

Кира Найтли Fullscreen
Кира Найтли
Фото: harpersbazaar.com

Ранее Фокус писал, что Кира Найтли озвучила дневник украинской школьницы.