Кіра Найтлі прикрасила обкладинку квітневого випуску Harper's Bazaar UK

Кіра Найтлі розповіла в інтерв'ю про труднощі, з якими зіткнулася в перші роки своєї кар'єри.

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Цього місяця британській акторці Кірі Найтлі виповнюється 38 років. Крім того, вона святкує 20-річну блискучу кар'єру в кіно.

Перша велика роль Найтлі та її прорив стався у 2002 році у фільмі "Грай, як Бекхем". Акторка швидко здобула світову славу, знявшись у серії фільмів "Пірати Карибського моря" разом із Джонні Деппом і Орландо Блумом.

Розмірковуючи про своє раннє сходження до успіху, Найтлі згадує шок від слави, що послідувала за нею.

"У мене був справжній вхід у доросле життя, — сказала акторка в інтерв'ю Harper's Bazaar UK. — Екстремальна посадка через досвід слави в дуже ранньому віці. Є кумедне місце, де жінки повинні сидіти публічно, і я ніколи не почувала себе комфортно в цьому. Це був великий поштовх. Мене судили за тим, що я проєктувала".

Кіра Найтлі на обкладинці квітневого Harper's Bazaar UK

Найтлі визнає, що у свої 20 років вона була "неймовірно вимогливою до себе", попри вражаючу кар'єру, яку вона вже зробила на той час.

"Я ніколи не була досить гарна. Я була цілеспрямованою, я була такою амбітною, — продовжила акторка. — Мене так гнали. Я завжди намагалася ставати все кращою і кращою та вдосконалюватися, а це стомливий спосіб прожити своє життя. Але я в захваті від себе 22-річної".

Кіра Найтлі Фото: harpersbazaar.com

Кіра Найтлі була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль в історичному творі 2005 року "Гордість і упередження", а також була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану за роль Джоан Кларк у фільмі 2014 року "Гра в імітацію".

Кіра Найтлі Фото: harpersbazaar.com

Кіра заміжня з 2013 року з 39-річним британським музикантом Джеймсом Райтоном. У них дві дочки — 7-річна Еді й 3-річна Даліла.

Говорячи про вимоги батьків до матері, яка працює, Кіра сказала: "Під час зйомок час непередбачуваний і екстремальний. Я зрозуміла, що мені потрібно троє людей, щоб робити те, що робив один із батьків, який працює повний робочий день".

Кіра Найтлі Фото: harpersbazaar.com

Раніше Фокус писав, що Кіра Найтлі озвучила щоденник української школярки.