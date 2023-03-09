Дочь Джека Николсона неожиданно появилась на красной дорожке

32-летняя дочь знаменитого актера пробует себя в актерском деле, но мечтает стать режиисером.

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Дочь Джека Николсона, 32-летняя Лоррейн, сходила на мероприятие Vanity Fair "Ночь для молодого Голливуда" в Лос-Анджелесе. В отличие от остальных детей знаменитых родителей, или "непо-бейбис", как их прозвали в СМИ, Лоррейн всего старалась добиваться сама. Об этом пишет Daily Mail.

Лоррейн – дочь Джека Николсона и модели Ребекки Бруссард. После того, как стало известно о романе Николсона и Ребекки, он расстался со своей многолетней подругой Анжеликой Хьюстон. У Лоррейн есть брат Рэймонд. Всего у Джека Николсона шестеро детей от четырех женщин.

Лоррейн закончила университет Брауна, в 2017 году она написала, спродюсировала и сняла 15-минутную драму о совершеннолетии под названием "Мгновенное сообщение", через год после того, как сыграла хакера в фильме "Аноним".

Девушка часто говорила, что хоть и пробует себя, как актриса, но всегда хотела заниматься именно режиссерской работой.

"Я люблю играть, и я также надеюсь, что когда-нибудь буду писать, режиссировать и создавать свои собственные проекты. Я чувствую, что в киноиндустрии, особенно для женщины, очень важно делать свою собственную карьеру — и создавать проекты, которые дают другим людям действительно большие возможности", — говорила она в интервью 2011 года.

Что касается совета ее знаменитого отца о жизни в центре внимания, она сказала, что ее отец всегда говорил ей, что она "никогда не должна пытаться прославиться без причины".

О существовании у Николсона 28-летней дочери Тессы Гурин от официантки Дженнин Гурин, стало известно сравнительно недавно. Примечательно, но его старшей дочери Дженнифер от его первой и последней официальной супруги Сандры Найт уже 60 лет.

Судя по всему, самые теплые отношения у знаменитого актера именно с детьми от Ребекки Бруссард. С прочими он практически не общается.

Джек Николсон с сыном Рэймондом Фото: Getty Images

Тесса сетовала, что на фоне шумихи вокруг "непо-бейбис" хотела быть одним из них. Так как ей запрещалось говорить о знаменитом отце.

Дочь Джека Николсона Тесс Гурин

Она вспомнила, что хоть и проводила с Николсоном время, но так и не узнала его по-настоящему.

"Моя мама хотела, чтобы у меня были с ним отношения, но он сказал, что ему это неинтересно", — поделилась она.

Впрочем, Николсон оплатил ее обучение в частной школе. Но более никак ей не помогал.

Прошлой осенью Тесса Гурин попала в заголовки газет, когда раскритиковала Лили-Роуз Депп за отрицание того, что она извлекла выгоду из кумовства как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Позже Гурин разъяснила свои комментарии о Депп в эссе для Newsweek, написав: "Выросшая без отца, я сидела в стороне и с разочарованием наблюдала, как другие дети знаменитостей без проблем получали роли, или подписывали контракты с крупными агентствами".

Напомним, 85-летний Джек Николсон больше не покидает свое имение на Малхолланд Драйв, а его друзья опасаются, что он умрет в одиночестве.