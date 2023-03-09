Дочка Джека Ніколсона несподівано з'явилася на червоній доріжці

32-річна дочка знаменитого актора пробує себе в акторській справі, але мріє стати режисеркою.

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Дочка Джека Ніколсона, 32-річна Лоррейн, сходила на захід Vanity Fair "Ніч для молодого Голлівуду" в Лос-Анджелесі. На відміну від решти дітей знаменитих батьків, або "непо-бейбіс", як їх прозвали у ЗМІ, Лоррейн намагалася домагатися всього сама. Про це пише Daily Mail.

Лоррейн — дочка Джека Ніколсона та моделі Ребекки Бруссард. Після того, як стало відомо про роман Ніколсона та Ребекки, він розлучився зі своєю багаторічною подругою Анжелікою Г'юстон. Лоррейн має брата Реймонда. Загалом у Джека Ніколсона шестеро дітей від чотирьох жінок.

Лоррейн закінчила університет Брауна, у 2017 році вона написала, спродюсувала та зняла 15-хвилинну драму про повноліття під назвою "Миттєве повідомлення", через рік після того, як зіграла хакера у фільмі "Анонім".

Дівчина часто говорила, що хоч і пробує себе як акторка, але завжди хотіла займатися саме режисерською роботою.

"Я люблю грати, і я також сподіваюся, що колись писатиму, режисируватиму і створюватиму свої власні проєкти. Я відчуваю, що в кіноіндустрії, особливо для жінки, дуже важливо робити свою власну кар'єру — і створювати проєкти, які дають іншим людям справді великі можливості", — говорила вона в інтерв'ю 2011 року.

Що стосується поради її знаменитого батька про життя в центрі уваги, вона сказала, що її батько завжди казав їй, що вона "ніколи не повинна намагатися прославитися без причини".

Про існування у Ніколсона 28-річної дочки Тесси Гурін від офіціантки Дженнін Гурін стало відомо порівняно нещодавно. Цікаво, але його старшій дочці Дженніфер від його першої та останньої офіційної дружини Сандри Найт уже 60 років.

Зважаючи на все, найтепліші стосунки у знаменитого актора саме з дітьми від Ребекки Бруссард. З іншими він мало спілкується.

Джек Ніколсон із сином Реймондом Фото: Getty Images

Тесса нарікала, що на тлі галасу довкола "непо-бейбіс" хотіла бути одним із них. Тому що їй заборонялося говорити про знаменитого батька.

Дочка Джека Ніколсона Тесс Гурін

Вона згадала, що хоч і проводила з Ніколсоном час, але так і не впізнала його по-справжньому.

"Моя мама хотіла, щоб у мене були з ним стосунки, але він сказав, що йому це нецікаво", — сказала вона.

Втім, Ніколсон оплатив її навчання у приватній школі. Але більше їй не допомагав.

Минулої осені Тесса Гурін потрапила до заголовків газет, коли розкритикувала Лілі-Роуз Депп за заперечення того, що вона отримала вигоду з кумівства як дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді.

Пізніше Гурін роз'яснила свої коментарі про Депп в есе для Newsweek, написавши: "Я, яка виросла без батька, сиділа осторонь і з розчаруванням спостерігала, як інші діти знаменитостей без проблем отримували ролі, або підписували контракти з великими агентствами".

Нагадаємо, 85-річний Джек Ніколсон більше не залишає свій маєток на Малхолланд Драйв, а його друзі побоюються, що він помре наодинці.