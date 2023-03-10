10 марта 2023 года: Тараса Бессонного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рано ложиться спать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память священнослужителя Тарасия, епископа Константинопольского.

Он 22 года мудро управлял Церковью, вел суровую аскетическую жизнь. Все имущество свое епископ тратил на богоугодные дела, кормил бедных, помогал немощным. В народе этот день называли Тарасом Бессонным. Считалось, что сегодня нельзя спать до заката солнца, чтобы не попасть под воздействие нечистой силы.

В Украине 10 марта празднуют День Государственного гимна.

Также 10 марта — День памяти Тараса Шевченко.

Что нельзя делать 10 марта:

ложиться рано спать

есть жирную пищу

употреблять алкоголь

смотреть с улицы в дом через окно

лениться

Народные приметы и поверья:

на дереве начал выть гнездо грачей — ждите потепления

10 марта идет снег — семь дней перед Пасхой будет плохая погода

сильно раскричался ворон – летом будут сильные и обильные дожди

Родились сегодня:

1940 — Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств

1958 — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса

1973 — Ева Герцигова, чешская супермодель

День ангела празднуют:

Александр, Мстислава, Николай, Тарасий

А также в этот день:

1535 — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова

1801 — В Британии начата первая перепись населения

1862 — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги

1878 — В Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко

1905 — В Лондоне основан футбольный клуб "Челси"

1906 — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена

1910 — В Китае запрещено рабство

1982 — Редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов