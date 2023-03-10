10 березня 2023 року: Тараса Безсонного — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна рано лягати спати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священнослужителя Тарасія, єпископа Константинопольського.

Він 22 роки мудро керував Церквою, вів суворе аскетичне життя. Все своє майно єпископ витрачав на богоугодні справи, годував бідних, допомагав немічним. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то літо буде ясним. Вважалося, що сьогодні не можна спати до заходу сонця, щоб не потрапити під вплив нечистої сили.

В Україні 10 березня відзначають День Державного гімну.

Також 10 березня — День пам'яті Тараса Шевченка.

Чого не можна робити 10 березня:

лягати рано спати

їсти жирну їжу

вживати алкоголь

дивитися з вулиці в будинок через вікно

лінуватися

Народні прикмети й повір'я:

на дереві почали вити гніздо граки — чекайте потепління

10 березня сніг — сім днів перед Великоднем буде погана погода

сильно розкричався ворон — влітку будуть сильні та рясні дощі

Народилися сьогодні:

1940 — Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв

1958 — Шерон Стоун, американська модель і кіноактриса

1973 — Єва Герцигова, чеська супермодель

День ангела святкують:

Олександр, Мстислава, Микола, Тарасій

А також у цей день:

1535 — іспанські мореплавці відкрили в Тихому океані, за 972 кілометри на захід від Еквадору, Галапагоські острови.

1801 — у Британії розпочато перший перепис населення.

1862 — Федеральним урядом США вперше в цій країні випущені паперові гроші.

1878 — у Женеві випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Григоровича Шевченка.

1905 — у Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі".

1906 — у Британії відкрито лінію Бейкерлоо Лондонського метрополітену.

1910 — у Китаї заборонено рабство.

1982 — рідкісний парад планет — усі дев'ять планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон) зібралися по один бік від Сонця в секторі з кутом 95 градусів.