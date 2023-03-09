82-летний модельер Роберто Кавалли в шестой раз стал отцом

У известного модельера уже есть пятеро детей от двух предыдущих браков.

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Легенда фэшн-индустрии Роберто Кавалли объяснил, что ребенка назовут Джорджио в честь его отца, расстрелянного нацистами во время Второй мировой войны.

"Сандра чувствует себя хорошо. Ребенок, который родился неделю назад прямо здесь, во Флоренции, прекрасен, и было очень волнительно видеть его сразу после рождения. Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца, которого нацисты расстреляли во время бойни в Каврилье, когда мне было четыре года", — сказал он журналу Novella 2000.

У Роберто есть дети Томмазо и Кристина от первого брака с Сильванеллой Джаннони, на которой он женился в 1964 году, прежде чем они развелись десять лет спустя. У него также есть Роберт, Рэйчел и Даниэле от второго брака с бывшей моделью Евой Марией Дюрингер.

С 2014 года Роберто встречается с моделью Сандрой, для которой он когда-то купил частный остров. На острове площадью 81,5 акра есть вилла с четырьмя спальнями, охотничий домик, бассейн, поле для гольфа и остатки городища викингов.

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