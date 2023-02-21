Актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Жена актера Филиппа Коан недавно родила малыша. А всего у актера семеро детей от четырех разных женщин.

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50-летний актер Джуд Лоу, звезда фильма "Шерлок Холмс" и сериала "Молодой Папа", стал отцом в седьмой раз. Ребенка родила его 35-летняя жена Филиппа Коан. Пол ребенка неизвестен. Об этом пишет Daily Mail.

Это второй ребенок пары. Первый родился в сентябре 2020 года. Но Джуд и Филиппа до сих пор не рассказали, мальчик это, или девочка и не признались, как назвали малыша.

С новорожденным малышом их видели в аэропорту Хитроу на днях.

За ними следовала няня с другим их ребенком в коляске.

Напомним, на психологе-бихевиористе Филиппе Джуд Лоу женился в 2019 году. Это была скромная церемония, которая прошла в мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере в Лондоне. Шафером был его сын Рафферти Лоу.

О рождении шестого ребенка Джуд Лоу рассказал во время интервью с Джимми Фэллоном на The Tonight Show.

Когда его спросили, чем он занимается во время карантина, вызванного пандемией, Джуд сказал: "Я занимался садоводством. Ой! И вдобавок ко всему у меня родился ребенок".

Перед рождением своего шестого ребенка Джуд сказал, что он готов к большому количеству детей.

Звезда картины "Талантливый мистер Рипли" сказал: "Мне это нравится, так почему бы и нет? Мне очень повезло быть связанным с кем-то, кого я безумно люблю. Идея иметь больше детей была бы просто замечательной. У нас невероятно стабильное и здоровое, прекрасное семейное существование, и это касается моих детей, которые уже выросли, а также младших – они приносят столько радости и веселья".

Джуд Лоу не всегда был таким скрытным, так что, его любовные приключения быстро становились достоянием общественности. Вспомним, с кем он встречался, и что сейчас делают его дети.

Возлюбленные и дети Джуда Лоу

Сэди Фрост

2 сентября 1997 — 29 октября 2003

Трое детей: сын Рафферти, 26 лет, дочь Айрисрис, 22 года, и сын Руди, 20 лет

Пара познакомилась на съемках фильма "Шоппинг". Это была первая крупная роль 19-летнего Джуда Лоу и фильм вышел не слишком успешным. Сэди (или Сэйди) Фрост на тот момент было 25 лет, она была замужем за актером Гэри Кэмпом и у нее уже был ребенок.

[ + – ] Джуд Лоу и Сэйди Фрост

В итоге она развелась с супругом и вышла замуж за Джуда в 1997 году.

В своей автобиографии 2010 года "Безумные дни" Сэйди писала: "Сила любви, которую я испытывала к Джуду, и его амбиции заставляли меня чувствовать себя неуправляемой".

[ + – ] Джуд Лоу с сыном Рафферти Фото: Brioni

Позже она призналась, что причиной развода стала ее послеродовая депрессия.

Сиенна Миллер

2004 — февраль 2006

Джуду было 30, когда он расстался с Фрост. После их развода в 2003 году он встретил Сиенну Миллер во время съемок фильма "Красавчик Алфи", в котором он сыграл главную роль.

[ + – ] Джуд Лоу и Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Они расстались, когда оказалось, что у Джуда был роман с няней его детей Дейзи Райт.

Он публично извинился, пара снова сошлась, но окончательно рассталась в 2009 году.

Дейзи Райт

2006

Дейзи была нанята Сэйди Фрост и Джудом Лоу в августе 2004 года в качестве няни для их детей. После того, как ее роман с актером стал достоянием общественности, она рассказала о нем таблоидам со всеми подробностями. Дейзи даже призналась, что один из ее подопечных застал ее с Лоу в постели.

После она говорила, что сожалеет о своей откровенности. Сиенна Миллер была в ярости и даже говорила в интервью, что "Дейзи лучше жить в страхе".

"Я с нетерпением жду того дня, когда наши пути пересекутся, а я знаю, что они пересекутся. Я просто надеюсь, что эта женщина не столкнется со мной в темном переулке!", — говорила Миллер.

Саманта Берк

2008

Один ребенок — дочь София, 13 лет, сентябрь 2009

С моделью Самантой Берк Джуд Лоу встречался во время съемок в фильме "Шерлок Холмс". О том, что она беременна, Саманта узнала уже после расставания. Свой роман с актером она описывала, как "фейерверк". Они познакомились в ночном клубе, отлично проводили время вместе и ходили на свидания.

Про свою дочь модель говорит, что она очень похожа на отца.

Кэтрин Хардинг

2014

Один ребенок — дочь Ада, 7 лет, март 2015

Певица и автор песен Кэтрин, известной как Кэт Кавелли, было 23 года, когда она встречалась с Джудом, которому тогда был 41 год. Тогда он снимался в Чехии, а Кэтрин участвовала в шоу "Голос". О своей беременности Кэтрин узнала уже после расставания с актером.

[ + – ] Кэтрин Хардинг с дочкой Адой

После родов она сказала: "Она очень похожа на Джуда, но совершенно не похожа на меня". Кэтрин рассказывала, что роды были тяжелыми, но Джуд повел себя по-джентльменски: был рядом и много времени проводит вместе с дочкой.

Филиппа Коан

2015 — настоящее время

Двое детей

Джуд и Филиппа впервые вышли в свет еще в 2015 году. Они вместе посетили литературный фестиваль.

[ + – ] Джуд Лоу и Филиппа Коан

Небольшую свадьбу и вечеринку для родных актер и психолог устроили в 2019 году. А о первой беременности Филиппы стало известно вскоре после того, как Лоу признался, что "готов завести детей".

[ + – ] Айрис Лоу, дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост, стала моделью Фото: Getty Images

Напомним, старшие дети Джуда Лоу – Рафферти и Айрис, стали моделями. Айрис часто выходит на подиум, а Рафферти недавно стал лицом бренда Brioni вместе с отцом.