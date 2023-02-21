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Стиль життя

Актор Джуд Лоу став батьком усьоме

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Фото: Brioni | Джуд Лоу

Дружина актора Філіпа Коен нещодавно народила малюка. А загалом у актора семеро дітей від чотирьох різних жінок.

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50-річний актор Джуд Лоу, зірка фільму "Шерлок Холмс" та серіалу "Молодий Батькр", став батьком усьоме. Дитину народила його 35-річна дружина Філіпа Коен. Стать дитини невідома. Про це пише Daily Mail.

Це друга дитина пари. Перший народився у вересні 2020 року. Але Джуд і Філіпа досі не розповіли, чи хлопчик це, чи дівчинка і не зізналися, як назвали малюка.

З немовлям їх бачили в аеропорту Хітроу днями.

За ними йшла няня з іншою їхньою дитиною в колясці.

Нагадаємо, з психологониею-біхевіористом Філіппі Джуд Лоу одружився в 2019 році. Це була скромна церемонія, яка відбулася у мерії The Old Marylebone Town Hall у Вестмінстері у Лондоні. Шафером був його син Рафферті Лоу.

Про народження шостої дитини Джуд Лоу розповів під час інтерв'ю з Джиммі Феллоном на The Tonight Show.

Коли його запитали, чим він займається під час карантину, викликаного пандемією, Джуд сказав: "Я займався садівництвом. Ой! До того ж у мене народилася дитина".

Перед народженням своєї шостої дитини Джуд сказав, що він готовий до великої кількості дітей.

Зірка картини "Талановитий містер Ріплі" сказав: "Мені це подобається, то чому б і ні? Мені дуже пощастило бути пов'язаним з кимось, кого я шалено люблю. Ідея мати більше дітей була б просто чудовою. У нас неймовірно стабільне і здорове, прекрасне сімейне існування, і це стосується моїх дітей, які вже виросли, а також молодших – вони приносять стільки радості та веселощів”.

Джуд Лоу не завжди був таким потайливим, так що його любовні пригоди швидко ставали публічними. Згадаймо, з ким він зустрічався і що зараз роблять його діти.

Жінки та діти Джуда Лоу

Седі Фрост

2 вересня 1997 — 29 жовтня 2003

Троє дітей: син Рафферті, 26 років, дочка Айрііс, 22 роки, та син Руді, 20 років

Пара познайомилася на зйомках фільму "Шопінг". Це була перша велика роль 19-річного Джуда Лоу і фільм вийшов не надто успішним. Седі (або Сейді) Фрост на той момент було 25 років, вона була одружена з актором Гері Кемпом і в неї вже була дитина.

Джуд Лоу та Сейді Фрост

У результаті вона розлучилася з чоловіком і вийшла заміж за Джуда в 1997 році.

У своїй автобіографії 2010 року "Божевільні дні" Сейді писала: "Сила кохання, яку я відчувала до Джуда, і його амбіції змушували мене почуватися некерованою".

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Джуд Лоу з сином Рафферті
Фото: Brioni

Пізніше вона зізналася, що причиною розлучення стала її післяпологова депресія.

Сієнна Міллер

2004 — лютий 2006

Джуду було 30, коли він розлучився із Седі Фрост. Після їхнього розлучення в 2003 році він зустрів Сієнну Міллер під час зйомок фільму "Красунчик Алфі", в якому він зіграв головну роль.

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Джуд Лоу та Сієнна Міллер
Фото: Getty Images

Вони розлучилися, коли виявилося, що Джуда мав роман з нянею його дітей Дейзі Райт.

Він публічно вибачився, пара знову зійшлася, але остаточно розлучилася у 2009 році.

Дейзі Райт

2006

Дейзі була найнята Сейді Фрост і Джудом Лоу в серпні 2004 року як нянька для їхніх дітей. Після того, як її роман з актором став публічним, вона розповіла про нього в таблоїдах з усіма подробицями. Дейзі навіть зізналася, що один із її підопічних застав її з Лоу в ліжку.

Потім вона казала, що шкодує про свою відвертість. Сієнна Міллер розлютилася і навіть говорила в інтерв'ю, що "Дейзі краще жити в страху".

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли наші шляхи перетнуться, а я знаю, що вони перетнуться. Я просто сподіваюся, що ця жінка не зіштовхнеться зі мною в темному провулку!", — казала Міллер.

Саманта Берк

2008

Одна дитина — дочка Софія, 13 років, вересень 2009

З моделлю Самантою Берк Джуд Лоу зустрічався під час зйомок у фільмі "Шерлок Холмс". Про те, що вона вагітна, Саманта дізналася після розставання. Свій роман з актором вона описувала як "феєрверк". Вони познайомилися у нічному клубі, чудово проводили час разом та ходили на побачення.

Про свою дочку модель каже, що вона дуже схожа на батька.

Кетрін Хардінг

2014

Одна дитина — дочка Ада, 7 років, березень 2015

Співачка та автор пісень Кетрін, відома як Кет Кавеллі, було 23 роки, коли вона зустрічалася з Джудом, якому тоді був 41 рік. Тоді він знімався у Чехії, а Кетрін брала участь у шоу "Голос". Про свою вагітність Кетрін дізналася вже після розлучення з актором.

Кетрін Хардінг з дочкою Адою

Після пологів вона сказала: "Вона дуже схожа на Джуда, але зовсім не схожа на мене". Кетрін розповідала, що пологи були важкими, але Джуд повівся по-джентльменськи: був поруч і багато часу проводить разом із донькою.

Філіпа Коен

2015 — теперішній час

Двоє дітей

Джуд і Філіпа вперше заяили про себе ще в 2015 році. Вони разом відвідали літературний фестиваль.

Джуд Лоу та Філіпа Коен

Невелике весілля та вечірку для рідних актор та психологиня влаштували у 2019 році. А про першу вагітність Філіппі стало відомо незабаром після того, як Лоу зізнався, що "готовий завести дітей".

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Айріс Лоу, дочка Джуда Лоу та Сейді Фрост, стала моделлю
Фото: Getty Images

Нагадаємо, старші діти Джуді Лоу – Рафферті та Айріс, стали моделями. Айріс часто виходить на подіум, а Рафферті нещодавно став обличчям бренду Brioni разом із батьком.