82-річний модельєр Роберто Каваллі вшосте став батьком

Відомий модельєр уже має п'ятеро дітей від двох попередніх шлюбів.

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Легенда фешн-індустрії Роберто Каваллі пояснив, що дитину назвуть Джорджіо на честь його батька, розстріляного нацистами під час Другої світової війни.

"Сандра почувається добре. Дитина, яка народилася тиждень тому прямо тут, у Флоренції, прекрасна, і було дуже хвилююче бачити її відразу після народження. Його звуть Джорджіо, як і його дідуся, мого батька, якого нацисти розстріляли під час бійні в Каврильї, коли мені було чотири роки", — сказав він журналу Novella 2000.

У Роберто є діти Томмазо і Христина від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні, на якій він одружився в 1964 році, перш ніж вони розлучилися через десять років. У нього також є Роберт, Рейчел та Даніеле від другого шлюбу з колишньою моделлю Євою Марією Дюрінгер.

З 2014 Роберто зустрічається з моделлю Сандрою, для якої він колись купив приватний острів. На острові площею 81,5 акра є вілла з чотирма спальнями, мисливський будиночок, басейн, поле для гольфу та рештки городища вікінгів.

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