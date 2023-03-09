Испанка отсудила у бывшего мужа 204 000 евро за 25 лет неоплачиваемой работы по дому

Сумма была рассчитана на основе минимальной заработной платы за работу и времени, которое пара была в браке.

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Согласно документам, суд в Испании приговорил бизнесмена к выплате его бывшей жене 204 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда. Об этом пишет The Mirror.

Судья Лаура Руис Аламинос во время заседания суда в Велес-Малага на юге Испании установила, что Ивана Мораль, которая делит двух дочерей со своим бывшим мужем, полностью отвечала за содержание их дома, пока пара была жената с июня 1995 и по декабрь 2020 года.

В связи с этим судья рассчитала выплату исходя из минимальной месячной профессиональной заработной платы за четверть века супружеской жизни.

Согласно публикации The Local, брак пары регулировался режимом разделения собственности, в котором указывалось, что все, что зарабатывает каждая из сторон, принадлежит только им. Это означает, что в данном случае жена не имела бы доступа к богатству, нажитому за годы брака.

После того, как пара поженилась, Морал, как сообщается, посвятила себя "в основном работе по дому, что означало заботу о доме, семье и всему, что с этим связано", говорится в постановлении.

В результате суд рассчитал сумму компенсации, которую требовала Морал, используя минимальную месячную заработную плату, которая недавно была повышена до 1080 евро.

Согласно постановлению, мужчина также должен выплачивать своей бывшей жене пенсию в размере 500 евро в месяц, а также 400 и 600 евро своим двум дочерям, которым сейчас 20 и 14 лет.

"Очевидно, что это был случай жестокого обращения, которое было полностью исключено в финансовом отношении (моим бывшим мужем), и после того, как мой брак распался, ничего не осталось. Я поддерживала мужа в работе и в семье, как мать и отец. Мне никогда не давали доступ к его финансовым делам. Все было на его имя. Причина, по которой я решила поговорить со СМИ, заключается в том, что я хотела, чтобы женщины знали, что мы можем претендовать на работу по дому, когда есть соглашение о разделе имущества", — сказала Морал.

Ранее Фокус писал, что Шакира не согласна с требованиями Испании выплатить 15 млн долларов налогов.