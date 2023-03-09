Іспанка відсудила в колишнього чоловіка 204 000 євро за 25 років неоплачуваної домашньої роботи

Сума була розрахована на основі мінімальної заробітної плати за роботу й часу, який пара була в шлюбі.

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Згідно з документами, суд в Іспанії засудив бізнесмена до виплати його колишній дружині 204 тисячі євро за 25 років неоплачуваної домашньої праці. Про це пише The Mirror.

Суддя Лаура Руїс Аламінос під час засідання суду у Велес-Малага на півдні Іспанії встановила, що Івана Морал, яка ділить двох дочок зі своїм колишнім чоловіком, повністю відповідала за утримання їхнього будинку, доки пара була одружена з червня 1995 року по грудень 2020 року.

У зв'язку з цим суддя розрахувала виплату, виходячи з мінімальної місячної професійної заробітної плати за чверть століття подружнього життя.

Згідно з публікацією The Local, шлюб пари регулювався режимом поділу власності, де вказувалося, що все, що заробляє кожна зі сторін, належить лише їм. Це означає, що в цьому випадку дружина не мала б доступу до багатства, нажитого за роки шлюбу.

Після того, як пара одружилася, Морал, як повідомляється, присвятила себе "в основному дому, що означало турботу про будинок, сім'ю та все, що з цим пов'язано", йдеться в постанові.

У результаті суд розрахував суму компенсації, яку вимагала Морал, використовуючи мінімальну місячну заробітну плату, яка нещодавно була підвищена до 1080 євро.

Відповідно до постанови, чоловік також має виплачувати своїй колишній дружині пенсію в розмірі 500 євро на місяць, а також 400 й 600 євро своїм двом дочкам, яким зараз 20 і 14 років.

"Очевидно, що це був випадок жорстокого поводження, яке було повністю виключено у фінансовому відношенні (моїм колишнім чоловіком), і після того, як мій шлюб розпався, нічого не залишилося. Я підтримувала чоловіка в роботі та в сім'ї, як мати й батько. Мені ніколи не давали доступу до його фінансових справ, усе було на його ім'я: причина, з якої я вирішила поговорити зі ЗМІ, полягає в тому, що я хотіла, щоб жінки знали, що ми можемо претендувати на роботу вдома, коли є угода про поділ майна", — сказала Морал.

Раніше Фокус писав, що Шакіра не погоджується з вимогами Іспанії виплатити 15 млн доларів податків.