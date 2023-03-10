Названо имя актера, который сыграет Карла Лагерфельда в сериале от Disney+

Актер уже сообщил своим поклонникам о предстоящей работе.

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Команда мини-сериала "Кайзер Карл", который расскажет о легендарном кутюрье Карле Лагерфельде, наконец определилась с исполнителем главной роли. Дизайнера сыграет немецкий актер Даниэль Брюль, сообщает WWD.

Сериал, являющийся совместным проектом потокового сервиса Disney+ и французской продюсерской и дистрибьюторской компании Gaumont, расскажет о восхождении немецкого дизайнера в бурные 1970-е и его печально известном соперничестве с Ивом Сен-Лораном. Он основан на одноименной биографии кутюрье, вішедшей в 2019 году, автором которой стала журналистка Рафаэль Бакке.

Брюль уже известен зрителям по ролям Фредерика Цоллера в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино, полковника Гельмута Земо сразу в нескольких картинах киновселенной Marvel, а также главной ролью в новой экранизации "На западном фронте без перемен", претендующей на премию "Оскар" в девяти номинациях в этом году. Актер уже сообщил своим поклонникам о грядущей работе.

"Наконец-то я могу вам сказать: я должен сыграть Карла Лагерфельда, это одна из самых больших задач на данный момент! Большое спасибо @gaumont_ @disneyplus за приглашение в это чудесное путешествие, поехали", – написал он в Instagram.

Кроме него, в шестисерийном фильме снимутся ряд других известных актеров. Теодор Пеллерен сыграет Жака де Башера, декадентского денди, который был партнером Лагерфельда почти два десятилетия и спровоцировал его вражду с Сен-Лораном из-за отношений с обоими мужчинами. Французский актер Арно Валуа выбран на роль Сен-Лорана, а французский актер, комик и режиссер Алекс Лутц сыграет роль Берже. Французская актриса, сценарист, режиссер и певица Аньес Жауи сыграет Габи Агион, которая помогла Лагерфельду в карьере, наняв его креативным директором Chloé.

Среди ролей второго плана Жанна Дамас, основатель марки одежды Rouje, сыграет Палому Пикассо, а швейцарская актриса Сунни Меллес сыграет Марлен Дитрих. Бельгийская певица и художница Клэр Лаффу воплотит на экране Лулу де ла Фалез, а франко-американский актер Пол Спера – Энди Уорхола.

В сериале, съемки которого сейчас проходят во Франции, Италии и Монако, будет задействовано около 3000 костюмов, 160 из которых будут созданы в швейных мастерских. Художником по костюмам стала Паскалин Шаванн, двукратный лауреат премии César.

Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет в результате осложнений рака поджелудочной железы. Модельер был креативным дизайнером Chanel, Fendi, а также своего собственного лейбла. На протяжении своей карьеры он также работал с Chloe, Patou и Balmain.

Ранее Фокус писал, что Карл Лагерфельд и его "линия красоты" станут темой Met Gala 2023.