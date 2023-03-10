Названо ім'я актора, який зіграє Карла Лагерфельда у серіалі від Disney+

Актор уже повідомив своїх шанувальників про майбутню роботу.

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Команда мінісеріалу "Кайзер Карл", який розповість про легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда, нарешті визначилася з виконавцем головної ролі. Дизайнера зіграє німецький актор Даніель Брюль, повідомляє WWD.

Серіал, що є спільним проєктом потокового сервісу Disney+ та французької продюсерської та дистриб'юторської компанії Gaumont, розповість про сходження німецького дизайнера у бурхливі 1970-і та його сумно відомому суперництві з Івом Сен-Лораном. Він заснований на однойменній біографії кутюр'є, що вийшла у 2019 році, автором якої стала журналістка Рафаель Бакке.

Брюль вже відомий глядачам за ролями Фредеріка Цоллера в "Безславних виродках" Квентіна Тарантіно, полковника Гельмута Земо одразу в кількох картинах всесвіту Marvel, а також головною роллю в новій екранізації "На західному фронті без змін", яка претендує на премію "Оскар" у дев'яти номінаціях в цьому році. Актор уже повідомив своїх шанувальників про майбутню роботу.

"Нарешті я можу вам сказати: я повинен зіграти Карла Лагерфельда, це одне з найбільших завдань на даний момент! Велике спасибі @gaumont_ @disneyplus за запрошення в цю чудову подорож, поїхали", — написав він в Instagram.

Крім нього, у шестисерійному фільмі знімуться низка інших відомих акторів. Теодор Пеллерен зіграє Жака де Башера, декадентського денді, який був партнером Лагерфельда майже два десятиліття і спровокував його ворожнечу із Сен-Лораном через стосунки з обома чоловіками. Французький актор Арно Валуа обраний на роль Сен-Лорана, а французький актор, комік та режисер Алекс Лутц зіграє роль Берже. Французька актриса, сценарист, режисер та співачка Аньєс Жауї зіграє Габі Агіон, яка допомогла Лагерфельду в кар'єрі, найнявши його креативним директором Chloé.

Серед ролей другого плану Жанна Дамас, засновник марки одягу Rouje, зіграє Палому Пікассо, а швейцарська актриса Санні Меллес зіграє Марлен Дітріх. Бельгійська співачка та художниця Клер Лаффу втілить на екрані Лулу де ла Фалез, а франко-американський актор Пол Спера – Енді Воргола.

У серіалі, зйомки якого зараз відбуваються у Франції, Італії та Монако, буде задіяно близько 3000 костюмів, 160 з яких буде створено у швейних майстернях. Художником по костюмах стала Паскалін Шаванн, дворазовий лауреат премії César.

Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року у віці 85 років через ускладнення раку підшлункової залози. Модельєр був креативним дизайнером Chanel, Fendi, а також власним лейблом. Протягом своєї кар'єри він також працював з Chloe, Patou та Balmain.

Раніше Фокус писав, що Карл Лагерфельд та його "лінія краси" стануть темою Met Gala 2023.