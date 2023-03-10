Как получить тело своей мечты: проверенные на практике советы фитнес-тренера

На то, чтобы найти действенный метод поддержания фигуры в идеальной форме, у Софи Аллен ушли годы.

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Подтянутое здоровое тело без лишних килограммов – мечта любого человека. В Сети очень много всевозможных диет, комплексов упражнений и других способов для достижения идеальных форм, однако на самом деле создание фигуры мечты – процесс кропотливый, и подходить к этому нужно осознанно, уверена 32-летний фитнес-тренер Софи Аллен из Сиднея. В своем Instagram она призналась, что в погоне за похудением "застряла в нездоровых циклах и образах мышления", из-за чего либо не видела результатов, либо, когда их все же удавалось достичь, со временем девушка снова набирала вес.

Только когда она отказалась от чрезмерно ограничительных диет, бесконечных тренировок и мышления "все или ничего", Софи добилась стабильных результатов.

"Создание тела, которое олицетворяло бы силу, здоровье и доверие (да, потому что я изо всех сил пыталась доверять себе, чтобы поддерживать результаты, ради которых я много работала, и продолжала саботировать себя перееданием), заняло у меня годы. Только за последние несколько лет я действительно поняла, что работает для меня, и помогла женщинам во всем мире применять тот же подход", – говорит она.

Во-первых, Аллен перестала сидеть на строжайших диетах, изнурять себя тренировками, использовать заведомо неэффективные программы похудения и отказалась от подхода "все или ничего". Она начала применять инклюзивный подход к питанию, согласно которому она следует правилу "80/20" в еде: ест здоровую пищу 80% времени и немного того, что любит, 20%.

Во-вторых, она ограничила тренировки. Сейчас она выполняет комплекс всего из пяти упражнений за тренировку и занимается всего три или максимум четыре раза в неделю. Теперь упражнения направлены не на сжигание калорий, а на их поддержание в пределах необходимой нормы. Благодаря этому, говорит Софи, ее тело никогда не выглядело лучше.

Аллен обычно съедает около 2000 калорий в день, включая полезные жиры, углеводы, клетчатку и белок. Тренер признается, что никогда не сможет отказаться от мяса из своего рациона, так как оно дает ей слишком много необходимых питательных веществ, которые она не могла получить из других источников.

"Меня часто спрашивают, смогу ли я когда-нибудь стать веганом. Как человек, у которого в прошлом был низкий уровень железа, и который уделяет большое внимание содержанию микроэлементов в пище, я не хотела бы делать это в ближайшее время", – подчеркнула Софи. Она рекомендует употреблять в пищу красное мясо, поскольку в нем очень много полезных свойств. Оно не только обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, включая железо, цинк, магний и белок, которые трудно получить из других неживотных источников, но и полезно, если употреблять его на постоянной основе. Софи старается поддерживать рекомендуемое потребление в 65 граммов в день.

Какие продукты стоит употреблять, чтобы не набирать вес:

Белок : очень нежирный органический говяжий фарш, креветки, куриная грудка, протеиновый порошок, яйца и яичные белки.

: очень нежирный органический говяжий фарш, креветки, куриная грудка, протеиновый порошок, яйца и яичные белки. Углеводы : безглютеновый хлеб, безглютеновые безмолочные булочки, лаваш, рисовые лепешки, мини-рисовые лепешки в шоколаде, темный шоколад, сахар и томатный соус с пониженным содержанием соли.

: безглютеновый хлеб, безглютеновые безмолочные булочки, лаваш, рисовые лепешки, мини-рисовые лепешки в шоколаде, темный шоколад, сахар и томатный соус с пониженным содержанием соли. Полезные жиры : арахисовое масло, миндальная мука, орехи макадамия, веганский сыр.

: арахисовое масло, миндальная мука, орехи макадамия, веганский сыр. Фрукты и овощи: ананас, бананы, тыква, цветная капуста, кабачки, брокколи, помидоры, базилик, салат, черника и клубника.

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