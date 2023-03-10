Як отримати тіло своєї мрії: перевірені на практиці поради фітнес-тренера

На те, щоб знайти дієвий метод підтримки фігури в ідеальній формі, у Софі Аллен пішли роки.

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Підтягнуте здорове тіло без зайвих кілограмів – мрія будь-якої людини. У мережі дуже багато різноманітних дієт, комплексів вправ та інших способів для досягнення ідеальних форм, проте насправді створення постаті мрії – процес копіткий, і підходити до цього потрібно усвідомлено, впевнена 32-річний фітнес-тренер Софі Аллен із Сіднея. У своєму Instagram вона зізналася, що в гонитві за схудненням "застрягла в нездорових циклах і образах мислення", через що або не бачила результатів, або, коли їх все ж таки вдавалося досягти, згодом дівчина знову набирала вагу.

Тільки коли вона відмовилася від надмірно обмежувальних дієт, нескінченних тренувань і мислення "все чи нічого", Софі досягла стабільних результатів.

"Створення тіла, яке втілювало б силу, здоров'я та довіру (так, тому що я щосили намагалася довіряти собі, щоб підтримувати результати, заради яких я багато працювала, і продовжувала саботувати себе переїданням), зайняло в мене роки. Тільки за останні кілька років я справді зрозуміла, що працює для мене, і допомогла жінкам у всьому світі застосовувати той самий підхід», – каже вона.

По-перше, Аллен перестала сидіти на найсуворіших дієтах, виснажувати себе тренуваннями, використати свідомо неефективні програми схуднення і відмовилася від підходу "все чи нічого". Вона почала застосовувати інклюзивний підхід до харчування, згідно з яким вона дотримується правила "80/20" у їжі: їсть здорову їжу 80% часу і трохи того, що любить, 20%.

По-друге, вона обмежила тренування. Зараз вона виконує комплекс всього з п'яти вправ за тренування і займається лише три чи максимум чотири рази на тиждень. Тепер вправи спрямовані не так на спалювання калорій, але в їх необхідну норму. Завдяки цьому, каже Софі, її тіло ніколи не виглядало краще.

Аллен зазвичай з'їдає близько 2000 калорій на день, включаючи корисні жири, вуглеводи, клітковину та білок. Тренер зізнається, що ніколи не зможе відмовитися від м'яса зі свого раціону, оскільки воно дає їй надто багато необхідних поживних речовин, які вона не могла отримати з інших джерел.

"Мене часто запитують, чи зможу я колись стати веганом. Як людина, яка в минулому мала низький рівень заліза, і яка приділяє велику увагу вмісту мікроелементів у їжі, я не хотіла б робити це найближчим часом", — наголосила Софі. Вона рекомендує вживати червоне м'ясо, оскільки в ньому дуже багато корисних властивостей. Воно не тільки забезпечує організм необхідними поживними речовинами, включаючи залізо, цинк, магній та білок, які важко отримати з інших нетваринних джерел, але й корисно, якщо вживати його на постійній основі. Софі намагається підтримувати рекомендоване споживання 65 грамів на день.

Які продукти варто вживати, щоб не набирати вагу:

Білок : дуже нежирний органічний яловичий фарш, креветки, куряча грудка, протеїновий порошок, яйця та яєчні білки.

: дуже нежирний органічний яловичий фарш, креветки, куряча грудка, протеїновий порошок, яйця та яєчні білки. Вуглеводи : безглютеновий хліб, безглютенові безмолочні булочки, лаваш, рисові коржики, мінірисові коржики в шоколаді, темний шоколад, цукор та томатний соус зі зниженим вмістом солі.

: безглютеновий хліб, безглютенові безмолочні булочки, лаваш, рисові коржики, мінірисові коржики в шоколаді, темний шоколад, цукор та томатний соус зі зниженим вмістом солі. Корисні жири : арахісова олія, мигдальне борошно, горіхи макадамія, веганський сир.

: арахісова олія, мигдальне борошно, горіхи макадамія, веганський сир. Фрукти та овочі : ананас, банани, гарбуз, цвітна капуста, кабачки, броколі, помідори, базилік, салат, чорниця та полуниця.

Раніше Фокус писав, як Геллі Беррі вдається підтримувати струнку фігуру після 50 років.