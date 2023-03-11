11 марта 2023 года: Порфирия Газского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя знакомиться с девушками и женщинами.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Порфирия Газского. Более 20 лет он ревностно занимался спасением человеческих душ, прославлял веру во Христа. В народе этот день называли Порфирий Поздний.

Также сегодня — родительская суббота второй недели Великого поста

Что нельзя делать 11 марта:

знакомиться с девушками и женщинами

употреблять мясные, молочные продукты, яйца и рыбу

поминать умерших алкоголем

обижаться, ссориться

оставлять на столе пустые шачки

Народные приметы и поверья:

если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев, значит лето будет холодное

сли перелетные птицы к этому дню вернулись из теплых краев, значит быть богатому урожаю хлебов

День ангела празднуют:

Анна, Иван, Петр, Порфирий, Севастиан, Сергей

А также в этот день:

1941 — Конгресс США принял "Закон о ленд-лизе" — о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов

1967 — На этот день зафиксировано 446 различных версий композиции "Yesterday" группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее

1967 — Вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции: "Arnold Layne" и "Candy and a Currant Bun"

1970 — Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне

2006 — Мишель Бачелет стала первой женщиной, избранной на пост президента Чили

2020 — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), является пандемией