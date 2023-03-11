11 березня 2023: Порфирія Газського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна знайомитися з дівчатами та жінками.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Порфирія Газського. Більше 20 років він ревно займався спасінням людських душ, прославляв віру в Христа. В народі цей день називали Порфирія Пізнього.

Також сьогодні — батьківська субота другого тижня Великого посту

Що не можна робити 11 березня:

знайомитися з дівчатами та жінками

вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу

поминати померлих алкоголем

ображатися, сваритися

залишати на столі порожні чашки

Народні прикмети та повір'я:

Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків і дерев, то літо буде холодним.

якщо перельотні птахи до цього дня повернулися з теплих країв, значить бути багатому врожаю хлібів

День ангела святкують:

Анна, Іван, Петро, Порфирій, Севастіан, Сергій

А також у цей день:

1941 — Конгрес США прийняв "Закон про ленд-ліз" — про передачу в борг або в оренду зброї та воєнних матеріалів

1967 — На цей день зафіксовано 446 різних версій композиції "Yesterday" гурту The Beatles, що вийшов двома роками раніше

1967 — Вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що включає дві композиції: "Arnold Layne" і "Candy and a Currant Bun"

1970 — Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні

2006 — Мішель Бачелет стала першою жінкою, обраною на пост президента Чилі

2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах хвороби, спричиненої коронавірусом нового типу (COVID-19), є пандемією