11 березня 2023: Порфирія Газського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна знайомитися з дівчатами та жінками.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Порфирія Газського. Більше 20 років він ревно займався спасінням людських душ, прославляв віру в Христа. В народі цей день називали Порфирія Пізнього.
Також сьогодні — батьківська субота другого тижня Великого посту
Що не можна робити 11 березня:
- знайомитися з дівчатами та жінками
- вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу
- поминати померлих алкоголем
- ображатися, сваритися
- залишати на столі порожні чашки
Народні прикмети та повір'я:
- Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків і дерев, то літо буде холодним.
- якщо перельотні птахи до цього дня повернулися з теплих країв, значить бути багатому врожаю хлібів
День ангела святкують:
Анна, Іван, Петро, Порфирій, Севастіан, Сергій
А також у цей день:
1941 — Конгрес США прийняв "Закон про ленд-ліз" — про передачу в борг або в оренду зброї та воєнних матеріалів
1967 — На цей день зафіксовано 446 різних версій композиції "Yesterday" гурту The Beatles, що вийшов двома роками раніше
1967 — Вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що включає дві композиції: "Arnold Layne" і "Candy and a Currant Bun"
1970 — Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні
2006 — Мішель Бачелет стала першою жінкою, обраною на пост президента Чилі
2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах хвороби, спричиненої коронавірусом нового типу (COVID-19), є пандемією