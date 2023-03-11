Младший брат короля Карла встретился с украинцами в Эдинбурге

Принц Эдуард и его супруга Софи ранее носили титулы графа и графини Уэссекской, но теперь они также стали герцогами Эдинбургскими.

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Новые герцог и герцогиня Эдинбургские встретились с членами украинской общины на Королевской миле в Эдинбурге, впервые появившись после получения новых титулов. Ранее они были графом и графиней Уэссекскими. Но после смерти королевы Елизаветы в королевской семье "перетасовали" титулы. Об этом пишет Daily Mail.

Король Карл присвоил титул герцога Эдинбургского, который ранее принадлежал их отцу, своему младшему брату в честь его 59-летия сегодня, так что они отправились в Эдинбург, чтобы встретится с местными жителями и присутствовать на церемонии в Городских палатах, посвященной годовщине официальной реакции города на вторжение в Украину.

Королевская чета была представлена 10-летней Марианне Мельник из Украины, которая подарила Софи букет из желтых и синих цветов — цветов ее национального флага.

Новая герцогиня Эдинбургская, в честь визита выбрала кремовое пальто, подходящий шарф и синее платье.

Новоиспеченные герцог и герцогиня Эдинбургские встретились с украинской общиной

Ранее Софи и принц Эдуард, третий сын и младший ребенок королевы, не слишком часто появлялись на публике. Принц Эдуард в линии наследования является лишь 13-м. Но эксперты говорят, что между Софи и покойной королевой была глубокая связь.

Елизавета поддерживала невестку, после того, как та потеряла своих родителей. К тому же она всегда высоко ценила ее работу. Софи является патроном 70 благотворительных организаций. И ее сотрудники отмечали, что она очень ответственно относится к своей работе. Жена принца ранее работала в сфере связей с общественностью.

К тому же вместе с королевой они любили вместе изучать военную историю и гулять с собаками.

Их новые титулы герцога и герцогини имеют высокий ранг, поднимая их по статусу чуть ниже монарха.

До принца Эдуарда, титул герцога Эдинбургского принадлежал принцу Филиппу, супругу королевы. Это ненаследственный титул и после смерти Эдуарда он вернется короне и будет ждать нового назначения.

Впрочем, дети принца унаследуют другие его титулы: графа Уэссекского и шотландский титул графа Форфара.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри официально стали называть своих детей Арчи и Лилибет Диану принцем и принцессой. Это произошло после крестин Лилибет, на которые пригласили членов королевской семьи, но никто из них так и не приехал.