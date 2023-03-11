Молодший брат короля Карла зустрівся з українцями в Единбурзі

Принц Едуард та його дружина Софі раніше носили титули графа та графині Уессекської, але тепер вони також стали герцогами Единбурзькими.

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Нові герцог та герцогиня Единбурзькі зустрілися з членами української громади на Королівській милі в Единбурзі, вперше з'явившись після здобуття нових титулів. Раніше вони були графом та графинею Уессекськими. Але після смерті королеви Єлизавети у королівській родині "перетасували" титули. Про це пише Daily Mail.

Король Карл присвоїв титул герцога Единбурзького, який раніше належав їхньому батькові, своєму молодшому братові на честь його 59-річчя сьогодні, так що вони вирушили до Единбургу, щоб зустрітися з місцевими жителями і бути присутніми на церемонії в Міських палатах, присвяченій річниці офіційної реакції міста на вторгнення до України.

Королівське подружжя було представлене 10-річній Маріанні Мельник з України, яка подарувала Софі букет із жовтих та синіх квітів — квітів її національного прапора.

Нова герцогиня Единбурзька, на честь візиту обрала кремове пальто, відповідний шарф та синю сукню.

Новоспечені герцог та герцогиня Единбурзькі зустрілися з українською громадою

Раніше Софі та принц Едуард, третій син та молодша дитина королеви, не надто часто з'являлися на публіці. Принц Едуард у лінії спадкування є лише 13-м. Але експерти кажуть, що між Софі та покійною королевою був глибокий зв'язок.

Єлизавета підтримувала невістку після того, як та втратила своїх батьків. До того ж, вона завжди високо цінувала її роботу. Софі є патроном 70 благодійних організацій. І її співробітники наголошували, що вона дуже відповідально ставиться до своєї роботи. Дружина принца раніше працювала у сфері зв'язків із громадськістю.

До того ж разом із королевою вони любили разом вивчати воєнну історію та гуляти із собаками.

Їхні нові титули герцога і герцогині мають високий ранг, піднявши їх за статусом трохи нижче за монарха.

До принца Едуарда, титул герцога Единбурзького належав принцу Філіппу, дружині королеви. Це неспадковий титул і після смерті Едуарда він повернеться короні і чекатиме нового призначення.

Втім, діти принца успадкують інші його титули: графа Уессекського та шотландський титул графа Форфара.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі офіційно стали називати своїх дітей Арчі та Лілібет Діану принцом та принцесою. Це сталося після хрестин Лілібет, на які запросили членів королівської родини, але ніхто так і не приїхав.