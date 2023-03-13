13 марта 2023 года: Василия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стричься и отказывать в помощи нуждающимся.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. Он был византийским монахом, учеником и соратником Прокопия Декаполита.
В народе 13 марта называли "Крапельщик" — из-за звука капели. Считалось, что именно сегодня — начало настоящей весны.
Что нельзя делать 13 марта:
- раскрывать свои секреты
- лгать и хитрить
- выбрасывать старые вещи
- стричься, посещать стоматолога
- отказывать в помощи нуждающимся
Народные приметы и поверья:
- В этот день, как правило, бывает оттепель
- Если в этот день пройдет дождь — лето будет хорошим
- Коли солнце на Василия в кругах, то урожай будет добрый
- Если длинные сосульки, то долгий лен
- Весенняя капель сулит охотнику удачный поход на зайцев
День ангела празднуют:
Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай
А также в этот день:
1656 — В Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк) евреям запрещено строить синагоги
1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя короля Георга III "Звездой Георга", короткое время она носила имя первооткрывателя, пока немецкий астроном Иоганн Боде не придумал для нее название Уран
1852 — нью-йоркская газета "NY Lantern Weekly" опубликовала первое изображение дядюшки Сэма
1869 — химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы
1904 — освящена бронзовая статуя Христа на чилийско-аргентинской границе
1916 — Манитоба стала первой канадской провинцией, принявшей "сухой закон"
1930 — американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. Доклад был приурочен к 75-летию основателя и первого директора крупнейшей частной обсерватории в США, Персиваля Лоуэлла, который многие годы потратил на поиски предсказанной им девятой планеты. На следующий день 14 марта Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя — Плутон
1961 — 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок
1961 — Произошла Куреневская трагедия в Киеве
1974 — в Париже открыт аэропорт имени Шарля де Голля
1979 — вступает в действие Европейская валютная система
1989 — была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный "Информационный менеджмент: некоторые предложения", в котором были заложены основные принципы WWW
2004 — Состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge
2004 — Оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями
2022 — Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, сделавшим за карьеру 10 000 подборов и 10 000 передач в регулярных сезонах