13 березня 2023 року: Василя Декаполіта – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна стригтися і відмовляти в допомозі нужденним.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Василя Декаполіта. Він був візантійським ченцем, учнем і соратником Прокопія Декаполіта.

У народі 13 березня називали "Капельник" — через звук краплі. Вважалося, що саме сьогодні — початок справжньої весни.

Чого не можна робити 13 березня:

розкривати свої секрети;

брехати і хитрувати;

викидати старі речі;

стригтися, відвідувати стоматолога;

відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети та повір'я:

У цей день, як правило, буває відлига

Якщо у цей день буде дощ — літо буде хорошим

Коли сонце на Василя у колах, то врожай буде добрий

Якщо довгі бурульки, то довгий льон

Весняна капеля обіцяє мисливцеві вдалий похід на зайців

День ангела святкують:

Арсен, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола

А також у цей день:

1656 — у Новому Амстердамі (нині Нью-Йорк) євреям заборонено будувати синагоги

1781 — англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи — Уран. Щоправда, спочатку він сприйняв її за комету. Коли з'ясувалося, що це невідома раніше планета, він отримав медаль Королівського товариства та посаду придворного астронома. Сам Гершель назвав планету на честь свого високого покровителя короля Георга III "Зіркою Георга", короткий час вона носила ім'я першовідкривача, доки німецький астроном Йоганн Боде не вигадав для неї назву Уран.

1852 — нью-йоркська газета "NY Lantern Weekly" опублікувала перше зображення дядечка Сема

1869 — хімік Д. І. Менделєєв закінчив складання своєї Періодичної таблиці

1904 — освячено бронзову статую Христа на чилійсько-аргентинському кордоні

1916 — Манітоба стала першою канадською провінцією, що прийняла "сухий закон"

1930 — американський астроном Клайд Томбо оголосив у доповіді про відкриття ним 18 лютого дев'ятої планети Сонячної системи. Доповідь була присвячена 75-річчю засновника і першого директора найбільшої приватної обсерваторії в США, Персіваля Лоуелла, який багато років витратив на пошуки передбаченої ним дев'ятої планети. Наступного дня, 14 березня, Венеція Берні, одинадцятирічна школярка з Оксфорда, запропонує ім'я для нової планети, і в травні буде опубліковано офіційне ім'я Плутон.

1961 — 79-річний Пабло Пікассо одружився з 37-річною моделлю Жаклін Рок

1961 — відбулася Куренівська трагедія у Києві

1974 — у Парижі відкрито аеропорт імені Шарля де Голля

1979 — набуває чинності Європейська валютна система

1989 — була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW), більш відома як інтернет. Винахідником інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі і його колеги, які працювали в Європейській раді з ядерних досліджень (CERN), передали начальнику свого відділу документ, названий Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції, в якому були закладені основні принципи WWW

2004 — відбулися перші змагання роботів DARPA Grand Challenge

2004 — оперний тенор Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами

2022 — Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який зробив за кар'єру 10 000 підбирань і 10 000 передач у регулярних сезонах