Джейми Ли Кертис появилась на "Оскаре" в платье цвета ковровой дорожки

Актриса пошутила по поводу цвета ковровой дорожки в своем аккаунте в Twitter

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64-летняя актриса Джейми Ли Кертис, получившая долгожданный "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль налогового инспектора в фильме "Все везде и сразу", попала в модный казус на ковровой дорожке церемонии награждения. Звезда прибыла в театр Dolby в роскошном инкрустированное кристаллами кремово-серебряном платье с корсетом от Dolce & Gabbana. Несмотря на то, что выглядела она очень элегантно, эффект от ее наряда "украла" ковровая дорожка, которая была точно такого же цвета, как ансамбль актрисы.

В итоге Джейми Ли Кертис выглядела малозаметной на фоне дорожки.

По этому поводу звезда даже возмутилась, написав в своем Twitter-аккаунте: "Судя по всему, ковер Киноакадемии на "Оскаре" будет в тон моим шторам" и добавив картинку с рисунком человека, закрывающего рукой лицо.

На церемонии "Оскар 2023" Джимми была в сопровождении своего мужа Кристофера Геста. Она пообщалась с ведущим Джорджем Пеннаккио, который интервьюировал звезд на ковровой дорожке.

"Как вы видели, как я была потрясена на церемонии вручения наград SAG Awards (там знаменитость получила награду в категории "Лучшая женская роль второго плана", – прим. ред). Честно говоря, это прекрасный фильм. Тот факт, что этот фильм принес мне Оскар, фильм о любви, семье, воссоединении, доброте, надежде, это необыкновенно", – отметила она.

Возвращаясь к цвету ковровой дорожки, отметим, что организаторы премии впервые за всю 95-летнюю историю "Оскара" решили сделать ее не красной, а бежевой, сделав выбор в сторону более спокойной расцветки.

Ранее Фокус писал, что фильм "Все, везде и сразу" взял семь "Оскаров". В том числе Мишель Йео получила статуэтку как лучшая актриса.