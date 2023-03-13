Джеймі Лі Кертіс з'явилася на "Оскарі" в сукні кольору доріжки

Акторка пожартувала про колір доріжки у своєму акаунті у Twitter.

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64-річна акторка Джеймі Лі Кертіс, яка отримала довгоочікуваний "Оскар" у номінації "Найраща актриса другого плану" за роль податкової інспекторки у фільмі "Все завжди і водночас", потрапила в модний казус на доріжці церемонії нагородження. Зірка прибула у театр Dolby в розкішній інкрустованій кристалами кремово-срібній сукні з корсетом від Dolce & Gabbana. Попри те, що вона була дуже елегантною, ефект від її вбрання "вкрала" доріжка, яка була такого самого кольору, як ансамбль акторки.

У результаті Джеймі Лі Кертіс була малопомітною на тлі доріжки.

Через це зірка навіть обурилася, написавши у своєму Twitter-акаунті: "Зважаючи на все, доріжка Кіноакадемії на "Оскарі" буде в тон моїх штор", — і додавши картинку з малюнком людини, що закриває рукою обличчя.

На церемонії "Оскар 2023" Джиммі була в супроводі свого чоловіка Крістофера Геста. Вона поспілкувалася з ведучим Джорджем Пеннаккіо, який інтерв'ював зірок на килимовій доріжці.

"Як ви бачили, як я була вражена на церемонії вручення нагород SAG Awards (там знаменитість здобула нагороду в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", — прим. ред). Чесно кажучи, це чудовий фільм. Той факт, що цей фільм приніс мені "Оскар", фільм про кохання, сім'ю, возз'єднання, доброту, надію, це надзвичайно", — зазначила вона.

Повертаючись до кольору доріжки, зазначимо, що організатори премії вперше за всю 95-річну історію "Оскара" вирішили зробити її не червоною, а бежевою, зробивши вибір у бік спокійнішого забарвлення.

Раніше Фокус писав, що фільм "Все завжди і водночас" взяв сім "Оскарів". У тому числі Мішель Єо отримала статуетку як найкраща акторка.