Не устоял. Фотограф упал на ковровой дорожке возле Леди Гаги (видео)

Леди Гага убедилась, что с фотографом все в порядке, и только потом продолжила свой путь.

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36-летняя американская певица и актриса Леди Гага не только покорила ковровую дорожку премии "Оскар 2023" откровенным платьем от Versace, но и показала себя, как очень неравнодушный человек. Интернет облетело видео, как знаменитость бросилась на помощь фотографу, упавшему во время работы. Но обо всем по порядку.

На опубликованном в Сети ролике Леди Гага идет по ковровой дорожке цвета шампанского, а за ней – целая толпа фотографов, старающихся запечатлеть звезду в самом выгодном ракурсе. Один из фотографов был сбит с ног коллегами и упал. Леди Гага тут же развернулась и бросилась к нему, чтобы помочь ему подняться.

Убедившись, что с ним все нормально, она продолжила свой путь.

Видео с другого ракурса

Артистка претендовала на "Оскар" за лучшую оригинальную песню "Hold My Hand" из фильма "Лучший стрелок: Маверик", однако не получила ее. Победа в этой номинации досталась композиции "Naatu Naatu" из индийского фильма "RRR: Рядом ревет революция"

Во время церемонии Леди Гага исполнила песню на полутемной сцене, без макияжа, в джинсах и футболке. Перед тем, как спеть, она сказала, что это "глубоко личное".

"Вы можете обнаружить, что можете быть своим собственным героем, даже если чувствуете себя разбитым внутри", – сказала певица.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага снялась в рекламе элитного шампанского Dom Perignon в нежном шелковом платье украинского бренда Lever Couture.