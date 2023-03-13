Не встояв. Фотограф упав на червоній доріжці біля Леді Гаги (відео)

Леді Гага переконалася, що з фотографом усе гаразд, і лише потім продовжила свій шлях.

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36-річна американська співачка й акторка Леді Гага не лише підкорила червону доріжку премії "Оскар 2023" відвертою сукнею від Versace, а й показала себе як дуже небайдужа людина. Інтернет облетіло відео, як знаменитість кинулася на допомогу фотографу, який впав під час роботи. Але про все по порядку.

На опублікованому в мережі ролику Леді Гага йде по доріжці кольору шампанського, а за нею — цілий натовп фотографів, які намагаються зафіксувати зірку в найвигіднішому ракурсі. Один із фотографів був збитий із ніг колегами та впав. Леді Гага відразу розвернулася та кинулася до нього, щоб допомогти йому підвестися.

Переконавшись, що з ним усе гаразд, вона продовжила свій шлях.

Відео з іншого ракурсу

Артистка претендувала на "Оскар" за найкращу оригінальну пісню Hold My Hand із фільму "Найкращий стрілець: Маверік", проте не отримала її. Перемога в цій номінації дісталася композиції "Naatu Naatu" з індійського фільму "RRR: Поруч реве революція"

Під час церемонії Леді Гага виконала пісню на напівтемній сцені, без макіяжу, у джинсах і футболці. Перед тим, як заспівати, вона сказала, що це "глибоко особисте".

"Ви можете виявити, що можете бути своїм власним героєм, навіть якщо почуваєтеся розбитим усередині", — сказала співачка.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага знялася в рекламі елітного шампанського Dom Perignon у ніжній шовковій сукні українського бренду Lever Couture.