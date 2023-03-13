Помолвленные Ребел Уилсон и Рамона Агрума были замечены за поцелуями на вечеринке (фото)

Недавно помолвленная пара страстно поцеловалась, когда они вместе позировали для фотографий.

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Ребел Уилсон и Рамона Агрума выглядели более влюбленными, чем когда-либо, когда они посетили вечеринку Vanity Fair Oscars Party в Беверли-Хиллз в воскресенье вечером. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон обнималась со своей возлюбленной, 37-летней дизайнером одежды Рамоной Агрумой.

Ребел была в блестящем платье до пола, расшитом блестками. Оно отличалось глубоким вырезом и короткими рукавами, слегка спускавшимися с плеч, а покрой платья обтягивал похудевшую Ребел. Актриса сделала легкий макияж с теплыми румянами и розовой помадой.

Рамона выглядела потрясающе в кружевной ретро-блузке со свободными рукавами и элементами вязания крючком. Верх девушка заправила в длинную черную юбку. Свой образ она дополнила маленькой дизайнерской сумочкой кофейного цвета и изящным браслетом.

Напомним, в прошлом месяце Ребел Уилсон сделала предложение своей возлюбленной, дизайнеру и основателю экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon Рамоне Агруме.

Также Фокус писал, что в начале ноября 2022 стало известно, что Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.