"Я уехал на три дня": Дуэйн "Скала" Джонсон показал пополнение в семье (видео)

Животных актер взял в приюте.

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50-летний американский актер, а в прошлом – рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, на которого в Instagram подписаны 368 миллионов человек, продолжает радовать поклонников умилительным контентом из своей семейной жизни, приоткрывая завесу над буднями отца двух девочек. В последней публикации звезда Голливуда показал, что в их большом роскошном доме скоро появятся два новых питомца. И если большинство звезд заводят собак или кошек, то дочерям Дуэйн решил подарить свинок.

На опубликованном в соцсети видео актер сидит ошеломленный, наблюдая, как маленькая свинка бегает по специально оборудованному для нее манежу.

"Я уехал в командировку на три дня и вернусь с двумя новыми сюрпризами для членов семьи (другая прячется в своей клетке). "Попо", лысая морская свинка, которую мы только что усыновили из Общества защиты животных, имеет "чокнутых зуми" на новой полосе препятствий, которую для нее устроила девочка. Они едят и какают. Весь день. Каждый день. Для жизни", – написал актер.

Опубликованная запись очень растрогала подписчиков, которые только за первые пять часов оставили свыше 655 тысяч лайков для любимого актера,назвав его "самым крутым и толерантным папой".

Напомним, Дуэйн "Скала" Джонсон – отец троих дочерей. Кроме пятилетней Тианы и семилетней Жасмин, которых актеру родила в браке его жена Лорен Хашиан, у него есть дочь Симона от первой жены Дэни Гарсиа.

Ранее Фокус писал, что сделало "Скалу" самой дорогой звездой Голливуда.