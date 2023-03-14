"Я поїхав на три дні": Двейн "Скеля" Джонсон показав поповнення в родині (відео)

Тварин актор узяв у притулку.

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50-річний американський актор, а в минулому рестлер Двейн "Скеля" Джонсон, на якого в Instagram підписано 368 мільйонів людей, продовжує радувати шанувальників зворушливим контентом зі свого сімейного життя, відкриваючи завісу над буднями батька двох дівчаток. В останній публікації зірка Голлівуду показав, що в їхньому великому розкішному будинку незабаром з'являться два нові вихованці. І якщо більшість зірок заводять собак чи кішок, то дочкам Двейн вирішив подарувати свинок.

На опублікованому в соцмережі відео актор сидить приголомшений, спостерігаючи, як маленька свинка бігає по спеціально обладнаному для неї манежу.

"Я поїхав у відрядження на три дні та повернуся з двома новими сюрпризами для членів сім'ї (інша ховається у своїй клітці). "Попо", лиса морська свинка, яку ми щойно усиновили з Товариства захисту тварин, скажено бігає на новій смузі перешкод, яку для неї влаштувала дівчинка. Вони їдять і какають. Цілий день. Щодня. Все життя", — написав актор.

Опублікований запис дуже зворушив підписників, які лише за перші п'ять годин залишили понад 655 тисяч лайків для улюбленого актора, назвавши його "найкрутішим і найтолерантнішим татом".

Нагадаємо, Двейн "Скеля" Джонсон — батько трьох дочок. Крім п'ятирічної Тії та семирічної Жасмін, яких актору народила його дружина Лорен Гашіан, у нього є дочка Ейва від першої дружини Дені Гарсіа.

Раніше Фокус писав, що зробило "Скелю" найдорожчою зіркою Голлівуду.