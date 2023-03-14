Трейлер новой "Русалочки" уже собрал полмиллиона дизлайков

Студия "Дисней" выпустила первый полноценный трейлер фильма о русалочке Ариэль, но пока количество дизлайков явно превышает количество одобрительных реакций на официальном канале Youtube.

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Самая спорная киноадаптация диснеевского мультфильма, а именно "Русалочки", продолжает вызывать споры. На официальном канале Disney в Youtube трейлер уже собрал полмиллиона дизлайков. Лайков – чуть более 100 тысяч.

В ролике наконец показали всех главных персонажей – Холли Бэйли в роли русалочки Ариэль, царя Тритона, роль которого исполнил Хавьер Бардем, ведьму Урсулу, которую сыграла Мелисса Маккарти и говорящего баклана Скаттла – его озвучила певица Аквафина.

Трейлер новой "Русалочки"

Также в трейлере показали шторм, во время которого корабль принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) терпит крушение, Ариэль спасает его и выносит на берег.

Судя по всему, что показано в трейлере, режиссер Роб Маршалл, снявший ранее "Мемуары гейши" и "Пиратов Карибского моря: На странных берегах", решил не отходить от сюжета оригинального мультфильма 1989 года. Так что там будут все полюбившиеся зрителям эпизоды, включая сделку с Урсулой, прогулку на лодке с принцем, а также песни из оригинальной "Русалочки".

Премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая.

Сейчас трейлер "Русалочки" собрал полмиллиона дизлайков Фото: Скриншот

Интересно, но Ариэль из мультфильма мультипликатор Глен Кин рисовал, вдохновляясь собственной женой и актрисой Алиссией Милано, которой тогда было 16 лет, как и русалочке из мультика.

Кастинг на киноадаптацию вызвал споры еще только когда был объявлен. Многие были убеждены, что Холли Бэйли на роль Ариэль взяли зря, и она не подходит на роль. Но насколько они были правы, станет ясно только после премьеры.

Холли Бейли - исполнительница роли Ариэль Фото: Halle Bailey/Instagram

Напомним, ранее в Китае, после выхода первого тизера "Русалочки", местные фанаты популярного мультфильма изменили главную героиню с помощью нейросети, сделав ее более похожей на Ариэль из мультика.