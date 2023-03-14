Трейлер нової "Русалоньки" вже зібрав пів мільйона дизлайків

Студія "Дісней" випустила перший повноцінний трейлер фільму про русалоньку Аріель, але поки що кількість дизлайків явно перевищує кількість схвальних реакцій на офіційному каналі YouТube.

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Найбільш спіррна кіноадаптація діснеївського мультфільму, а саме "Русалоньки", продовжує викликати суперечки. На офіційному каналі Disney у YouТube трейлер уже зібрав пів мільйона дизлайків. Лайків — трохи більше ніж 100 тисяч.

У ролику нарешті показали всіх головних персонажів — Голлі Бейлі в ролі русалоньки Аріель, царя Тритона, роль якого виконав Гав'єр Бардем, відьму Урсулу, яку зіграла Мелісса Мак-Карті та баклана Скаттла, що говорить, — його озвучила співачка Аквафіна.

Трейлер нової "Русалоньки"

Також у трейлері показали шторм, під час якого корабель принца Еріка (Джона Гавер-Кінг) зазнає аварії, Аріель рятує його та виносить на берег.

Зважаючи на все, що показано в трейлері, режисер Роб Маршалл, який зняв раніше "Мемуари гейші" та "Піратів Карибського моря: На дивних берегах", вирішив не відходити від сюжету оригінального мультфільму 1989 року. Так що там будуть усі епізоди, які люблять глядачі, включаючи угоду з Урсулою, прогулянку на човні з принцом, а також пісні з оригінальної "Русалоньки".

Прем'єра нової "Русалоньки" відбудеться 26 травня.

Наразі трейлер "Русалоньки" зібрав пів мільйона дизлайків Фото: Скріншот

Цікаво, але Аріель із мультфільму мультиплікатор Глен Кін малював, надихаючись власною дружиною та акторкою Аліссою Мілано, якій тоді було 16 років, як і русалоньці з мультика.

Кастинг на кіноадаптацію викликав суперечки, ще коли був оголошений. Багато хто був переконаний, що Голлі Бейлі на роль Аріель узяли даремно і вона не підходить на роль. Але наскільки вони мали рацію, стане ясно лише після прем'єри.

Голлі Бейлі — виконавиця ролі Аріель Фото: Halle Bailey/Instagram

Нагадаємо, раніше в Китаї після виходу першого тизера "Русалоньки" місцеві фанати популярного мультфільму змінили головну героїню за допомогою нейромережі, зробивши її схожою на Аріель із мультика.