Хлои Кардашьян поделилась фотографиями Тристана Томпсона с детьми

Знаменитость поделилась фотографиями и трогательным поздравлением в честь дня рождения Тристана Томпсона

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В своем Instagram-аккаунте звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян опубликовал серию фотографий и пост, посвященный отцу ее двоих детей, 32-летнему баскетболисту Тристану Томпсону.

Несмотря на тяжелое прошлое бывших, которое включает в себя многочисленные публичные скандалы с изменами, 38-летняя Хлои все же решила показать Томпсону немного любви в его день рождения.

На карусели из 10 снимков был звезда NBA c 4-летней дочерью Тру и 7-месячным сыном, имя которого пока неизвестно. Также были изображены Томпсон со своими племянницами и племянниками, а также его покойная мать Андреа, которая внезапно скончалась от сердечного приступа в январе.

"С днем рождения @realtristan13 Ты действительно лучший отец, брат и дядя. Твоя любовь, внимание, глупые танцы, объятия, поездки на машине, ритуалы перед сном, то, как ты появляешься для них. Все вышеперечисленное значит больше, чем вы можете себе представить, для малышей. Мое пожелание тебе на день рождения состоит в том, что ты продолжаешь жаждать перемен, исцеления и трансформации. Будь сильным, будь добрым, будь терпеливым, будь свободным. Продолжай радовать свою душу и свою маму. С днем рождения, папочка", — трогательно подписала снимки Хлои.

Напомним, Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон начали встречать в 2016 году. Отношения пары продлились до 2019 года, когда девушка узнала об изменах, бросила Тристана. Особо подкосили звезду реалити интрижки баскетболиста, когда она была беременна их дочерью.

Но и Хлои в этой истории не самая святая, ведь Тристан ушел к ней в 2016-м, когда его девушка, модель Джордан Крэйг, была беременна. Сына, который для Тристана стал первенцем, модель родила в декабре того же года.

В 2020 году Хлое решила дать бывшему второй шанс, и они опять начали встречаться. Их вместе видели на вечеринках и прогулках, также неоднократно они ходили вместе забирать дочь Тру из балетной школы.

Однако семейная идиллия продолжалась недолго — Хлои и Тристан вновь разорвали отношения в июне 2021 года. Причиной расставания стали новые измены и новая беременность, но не Хлое, а любовницы Томпсона. Как оказалось, во время отношений с Кардашьян он крутил роман с фитнес-моделью Марали Николс.

Также Фокус писал, что бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд.