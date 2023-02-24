Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что известно

Экс-помощник знаменитости заявил, что его психическое здоровье пострадало после того, как она "неправомерно уволила его".

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Согласно юридическим документам, полученными The Sun, бывший наемный помощник Хлои Кардашьян в одном из ее домов в Калифорнии утверждает, что она действовала с "притеснением, мошенничеством и злым умыслом", "унижая" его.

В дополнение к тому, что 38-летнюю американскую модель и звезду телевидения обвиняют в нарушении двенадцати трудовых законов штата Калифорния, ее бывший сотрудник также заявляет о причинении вреда своему психическому здоровью.

В жалобе от Мэтью Манхарда, бывшего сотрудника Хлои, говорится, что звезда реалити-шоу Кардашьян в конечном итоге уволила его и "нанесла ущерб профессиональной репутации, а также доходу и другим преимуществам".

"Более того, Манхард также страдал и продолжает страдать от значительного общего ущерба в виде беспокойства, страданий и душевных страданий", — сказал адвокат Мэтью.

[ + – ] Хлои Кардашьян

"В результате неправомерного увольнения Манхарда, он испытал испуг, нервозность, горе, тревогу, беспокойство, стыд, огорчение, оскорбленные чувства, душевные страдания, шок, унижение, а также другие неприятные физические, психические и эмоциональные реакции", — сообщалось в жалобе.

Правозащитник описал свой ужасный опыт работы на Хлою, заявив: "[Хлоя] действовала с угнетением, мошенничеством, злым умыслом и сознательно пренебрегала правами Манхарда, и поэтому он имеет право на штрафные санкции в размере, соответствующем доказательствам во время суда".

Известно, что Хлоя уволила одного из своих помощников по дому после того, как он якобы повредил колено и был вынужден просить о длительном отпуске.

Согласно иску, Мэтью работал на Хлою с января 2019 года по ноябрь 2022 года. Знаменитость пока не комментировала ситуацию.

Напомним, в конце декабря Хлои Кардашьян впервые показала лицо своего сына.

Также Фокус писал, что Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице.