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Стиль жизни

Хлои Кардашьян впервые показала лицо сына (фото)

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Фото: khloekardashian | Хлои Кардашьян

Мальчик родился в 2022 году от суррогатной матери.

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38-летняя американская модель и звезда телевидения Хлои Кардашьян впервые показала лицо своего сына. Рождественскими снимками мама двоих поделилась в Instagram с 285 млн подписчиков.

Одна из семейства Кардашьян позирует с дочерью Тру и сыном на фоне украшенной елки. Для празднования Рождества 2022 Хлои выбрала роскошное красное платье с глубоким декольте и разрезом на бедре. К аутфиту звезда добавила колье, а волосы собрала в аккуратный пучок.

"❤️ Счастливого Рождества ❤️", — лаконично подписала рождественские кадры американская знаменитость.

Тем временем дочь модели и канадского профессионального баскетболиста Тристана Томпсона повторила образ мамы и продемонстрировала нежное коралловое платье.

Сын Хлои Кардашьян и ее бывшего возлюбленного был одет в черный костюм.

Хлои Кардашьян с детьми

Второй общий ребенок звездной пары родился в 2022 году от суррогатной матери. До этого в Сети активно обсуждали измены Тристана Томпсона, что и послужило причиной разрыва модели и ее возлюбленного.

Хлои Кардашьян с дочерью Тру

Напомним, Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли на лице.

Также Фокус писал о том, что Хлои Кардашьян выбрала наряд от украинского бренда.