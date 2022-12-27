Хлої Кардаш'ян уперше показала обличчя сина (фото)

Хлопчик народився у 2022 від сурогатної матері.

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38-річна американська модель та зірка телебачення Хлої Кардаш'ян уперше показала обличчя свого сина. Різдвяними знімками мама двох поділилася в Instagram з 285 млн підписників.

Одна із сімейства Кардаш'ян позує з донькою Тру та сином на фоні прикрашеної ялинки. Для святкування Різдва 2022 Хлої обрала розкішну червону сукню з глибоким декольте та розрізом на бедрі. До аутфіту зірка додала кольє, а волосся зібрала в охайний пучок.

"❤️ Щасливого Різдва ❤️", — лаконічно підписала різдвяні кадри американська знаменитість.

Тим часом донька моделі та канадського професійного баскетболіста Трістана Томпсона повторила образ мами та продемонструвала ніжну коралову сукню.

Син Хлої Кардаш'ян та її колишнього коханого був одягнутий у чорний костюм.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян з дітьми

Друга спільна дитина зіркової пари народилася у 2022 від сурогатної матері. До цього у мережі активно обговорювали зради Трістана Томпсона, що і стало причиною розриву моделі та її коханого.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян з донькою Тру

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян розповіла про реабілітацію після видалення пухлини на обличчі.

Також Фокус писав про те, що Хлої Кардаш'ян обрала вбрання від українського бренду.