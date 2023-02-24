Колишній співробітник Хлої Кардаш'ян подав на неї до суду: що відомо

Експомічник знаменитості заявив, що його психічне здоров'я постраждало після того, як вона "неправомірно звільнила його".

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Згідно з юридичними документами, отриманими The Sun, колишній найманий помічник Хлої Кардаш'ян в одному з її будинків у Каліфорнії стверджує, що вона діяла з "утиском, шахрайством і злим наміром", "принижуючи" його.

Крім того, що 38-річну американську модель і зірку телебачення звинувачують у порушенні дванадцяти трудових законів штату Каліфорнія, її колишній співробітник також заявляє про заподіяння шкоди своєму психічному здоров'ю.

У скарзі від Метью Манхарда, колишнього співробітника Хлої, йдеться, що зірка реаліті-шоу Кардаш'ян зрештою звільнила його і "завдала шкоди професійній репутації, а також прибутку та іншим перевагам".

"Ба більше, Манхард також страждав і продовжує страждати від значної загальної шкоди у вигляді занепокоєння, страждань і душевних страждань", — сказав адвокат Метью.

[ + – ] Хлої Кардаш'ян

"Унаслідок неправомірного звільнення Манхарда, він зазнав переляку, нервозності, горя, тривоги, занепокоєння, сорому, прикрості, ображених почуттів, душевних страждань, шоку, приниження, а також інших неприємних фізичних, психічних та емоційних реакцій", — повідомлялося в скарзі.

Правозахисник описав свій жахливий досвід роботи на Хлою, заявивши: "[Хлоя] діяла з пригніченням, шахрайством, злим наміром і свідомо нехтувала правами Манхарда, і тому має право на штрафні санкції у розмірі, що відповідає доказам під час суду".

Відомо, що Хлоя звільнила одного зі своїх помічників по дому після того, як він нібито пошкодив коліно і був змушений просити про тривалу відпустку.

Згідно з позовом, Метью працював на Хлою із січня 2019 року до листопада 2022 року. Знаменитість поки що не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці грудня Хлої Кардаш'ян уперше показала обличчя свого сина.

Також Фокус писав, що Хлої Кардаш'ян розповіла про реабілітацію після видалення пухлини на обличчі.