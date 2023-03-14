Хлої Кардаш'ян поділилася фотографіями Трістана Томпсона з дітьми

Знаменитість поділилася фотографіями та зворушливим привітанням на честь дня народження Трістана Томпсона.

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У своєму Instagram-акаунті зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян опублікував серію фотографій і пост, присвячений батькові її двох дітей, 32-річному баскетболісту Трістану Томпсону.

Попри важке минуле колишніх, яке включає численні публічні скандали зі зрадами, 38-річна Хлої все ж таки вирішила висловити Томпсону трохи любові в його день народження.

На каруселі з 10 знімків був зірка NBA з 4-річною дочкою Тру та 7-місячним сином, ім'я якого поки що невідоме. Також були зображені Томпсон зі своїми племінницями та племінниками, а також його покійна мати Андреа, яка раптово померла від серцевого нападу в січні.

"З днем народження @realtristan13. Ти дійсно найкращий батько, брат і дядько. Твоя любов, увага, дурні танці, обійми, поїздки на машині, ритуали перед сном, те, як ти з'являєшся для них. Все вищеперелічене означає більше, ніж ви можете собі уявити, для дітей. Моє побажання тобі на день народження полягає в тому, щоб ти продовжував прагнути змін, зцілення та трансформації, будь сильним, будь добрим, будь терплячим, будь вільним. Продовжуй радувати свою душу та свою маму. З днем народження, татку", — зворушливо підписала знімки Хлої.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян і Трістан Томпсон почали зустрічатися у 2016 році. Стосунки пари тривали до 2019 року, коли дівчина дізналася про зради й покинула Трістана. Особливо підкосили зірку реаліті інтрижки баскетболіста, коли вона була вагітна їхньою дочкою.

Але й Хлої в цій історії не найсвятіша, адже Трістан пішов до неї 2016-го, коли його дівчина, модель Джордан Крейг, була вагітна. Сина, який для Трістана став первістком, модель народила в грудні того ж року.

2020 року Хлої вирішила дати колишньому другий шанс, і вони знову почали зустрічатися. Їх разом бачили на вечірках і прогулянках, також неодноразово вони ходили разом забирати доньку Тру з балетної школи.

Проте сімейна ідилія тривала недовго — Хлої та Трістан знову розірвали стосунки в червні 2021 року. Причиною розлучення стали нові зради та нова вагітність, але не Хлої, а коханки Томпсона. Як виявилося, під час стосунків із Кардаш'ян він крутив роман із фітнес-моделлю Маралі Ніколс.

Також Фокус писав, що колишній співробітник Хлої Кардаш'ян подав на неї до суду.