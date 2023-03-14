39-летняя Тесса Томпсон призналась, что никогда не ела гамбургеры

Можно быть уверенными, что Тесса Томпсон в ближайшее время не появится в McDonald’s.

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39-летняя американская актриса Тесса Томпсон призналась в новом интервью, что никогда не ела гамбургер и только недавно впервые попробовала яйца. Об этом пишет PageSix.

"Я никогда в жизни не ела гамбургер", — сказала она британской телеведущей Амелии Димолденберг на красной дорожке вечеринки Vanity Fair в честь вручения премии "Оскар" 2023 года.

Когда ее спросили, вегетарианка ли она, Томпсон ответила: "Нет".

"Я ем другие продукты, — уточнила она. Я просто никогда не ела гамбургер. Это единственное экстраординарное, на что я все еще могу претендовать".

Тесса Томпсон на вечеринке Vanity Fair

Томпсон также рассказала о своем опыте поедания первого яйца, отметив, что она не впечатлена.

"У меня никогда не было ни одного из них. Я не думаю, что они великолепны", — сказала актриса.

Также Фокус писал, что Роберт Паттинсон рассказал о диетах, которые чуть не привели к расстройствам пищевого поведения. Он рассказал, что всегда чувствовал конкуренцию с другими мужчинами в шоу-бизнесе и имел много конкурентов, поэтому истощал свой организм разными программами и методами.