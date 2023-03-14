39-річна Тесса Томпсон зізналася, що ніколи не їла гамбургери

Можна бути впевненими, що Тесса Томпсон найближчим часом не з'явиться у McDonald's.

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39-річна американська актриса Тесса Томпсон зізналася у новому інтерв'ю, що ніколи не їла гамбургер і лише нещодавно вперше спробувала яйця. Про це пише PageSix.

"Я ніколи в житті не їла гамбургер", — сказала вона британській телеведучій Амелії Дімолденберг на червоній доріжці вечірки Vanity Fair на честь вручення премії "Оскар" 2023 року.

Коли її запитали, чи вона вегетаріанка, Томпсон відповіла: "Ні".

"Я їм інші продукти, — уточнила вона. Я просто ніколи не їла гамбургер. Це єдине екстраординарне, на що я все ще можу претендувати".

Тесса Томпсон на вечірці Vanity Fair

Томпсон також розповіла про свій досвід поїдання першого яйця, наголосивши, що вона не вражена.

"У мене ніколи не було жодного з них. Я не думаю, що вони чудові", — сказала актриса.

Також Фокус писав, що Роберт Паттінсон розповів про дієти, які мало не призвели до розладів харчової поведінки. Він розповів, що завжди відчував конкуренцію з іншими чоловіками у шоу-бізнесі та мав багато конкурентів, тому виснажував свій організм різними програмами та методами.