15 марта 2023 года: Феодота Киринейского - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше воздержаться от безудержного веселья.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодота Киринейского. Обычно ему молятся о здоровье близких. В Украине отмечается день защиты прав потребителей.
Что нельзя делать 15 марта:
- ссориться, желать зла людям
- обижать близких
- веселиться, петь, плясать
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
- мороз — к жаркому лету
- метель — травы будут плохо прорастать
- теплый ветер — к дождливому лету
- дождь — к засушливому маю
День ангела празднуют:
Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот
А также в этот день:
1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев
1892 — американский изобретатель Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентовал первый эскалатор
1932 — BBC провела первую передачу из своего нового здания на Риджент-стрит
1937 — в Чикаго открыт первый банк донорской крови
1938 — В Саудовской Аравии обнаружена первая нефть
2005 — в Иерусалиме открыт новый Музей истории холокоста Яд ва-Шем