15 марта 2023 года: Феодота Киринейского - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше воздержаться от безудержного веселья.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Феодота Киринейского. Обычно ему молятся о здоровье близких. В Украине отмечается день защиты прав потребителей.

Что нельзя делать 15 марта:

ссориться, желать зла людям

обижать близких

веселиться, петь, плясать

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

мороз — к жаркому лету

метель — травы будут плохо прорастать

теплый ветер — к дождливому лету

дождь — к засушливому маю

День ангела празднуют:

Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот

А также в этот день:

1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев

1892 — американский изобретатель Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентовал первый эскалатор

1932 — BBC провела первую передачу из своего нового здания на Риджент-стрит

1937 — в Чикаго открыт первый банк донорской крови

1938 — В Саудовской Аравии обнаружена первая нефть

2005 — в Иерусалиме открыт новый Музей истории холокоста Яд ва-Шем