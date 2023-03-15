15 березня 2023 року: Феодота Киринейського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще утриматися від нестримних веселощів.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Киринейського. Зазвичай йому моляться за здоров'я близьких. В Україні відзначають день захисту прав споживачів.

Що не можна робити 15 березня:

сваритися, бажати зла людям

ображати близьких

веселитися, співати, танцювати

порушувати піст

Народні прикмети та повір'я:

мороз — до спекотного літа

хуртовина — трави погано проростатимуть

теплий вітер — до дощового літа

дощ — до посушливого травня

День ангела святкують:

Агафон, Арсеній, Євфалія, Троадій, Феодот

А також у цей день:

1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Христофора Колумба повернулися до Іспанії, привезши до Європи перших індіанців

1892 — американський винахідник Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентував перший ескалатор

1932 — BBC провела першу передачу зі своєї нової будівлі на Ріджент-стріт

1937 — у Чикаго відкрито перший банк донорської крові

1938 — У Саудівській Аравії виявлено першу нафту

2005 — в Єрусалимі відкрито новий Музей історії Голокосту Яд Вашем