15 березня 2023 року: Феодота Киринейського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще утриматися від нестримних веселощів.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Киринейського. Зазвичай йому моляться за здоров'я близьких. В Україні відзначають день захисту прав споживачів.
Що не можна робити 15 березня:
- сваритися, бажати зла людям
- ображати близьких
- веселитися, співати, танцювати
- порушувати піст
Народні прикмети та повір'я:
- мороз — до спекотного літа
- хуртовина — трави погано проростатимуть
- теплий вітер — до дощового літа
- дощ — до посушливого травня
День ангела святкують:
Агафон, Арсеній, Євфалія, Троадій, Феодот
А також у цей день:
1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Христофора Колумба повернулися до Іспанії, привезши до Європи перших індіанців
1892 — американський винахідник Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентував перший ескалатор
1932 — BBC провела першу передачу зі своєї нової будівлі на Ріджент-стріт
1937 — у Чикаго відкрито перший банк донорської крові
1938 — У Саудівській Аравії виявлено першу нафту
2005 — в Єрусалимі відкрито новий Музей історії Голокосту Яд Вашем