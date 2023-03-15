Tems ответила на критику платья на "Оскаре-2023", которое блокировало обзор зрителям

Певица решила просто блокировать хейтеров.

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На воскресной церемонии вручения премии "Оскар-2023" номинантка на лучшую оригинальную песню Tems столкнулась с негативной реакцией из-за того, что надела драматическое белое платье Lever Couture, которое закрывало обзор зрителей, сидевших позади нее во время церемонии награждения. Об этом пишет PageSix.

Позже 27-летняя обладательница Грэмми поделилась своей игривой реакцией на драму.

"У-у-у!", — нигерийская певица подписала серию фотографий в Instagram, где она носит творение от украинского бренда, на котором изображена структурированная вуаль, обернутая вокруг ее плеч и образующая скульптурный ореол над ее головой.

Она также разместила в Twitter фотографии, изображающие ансамбль, написав: "Упс".

Поклонники были в восторге от того, что певица ответила ненавистникам и приняла ее модное решение.

"Заблокируйте им обзор! 🔥", — подбодрил один человек в Instagram.

"Ты на высоте, и я рад, что ты это знаешь❤️❤️", — написал второй пользователь.

После публикации в комментариях к посту Tems в Instagram было гораздо больше позитивного отклика, чем в ночь вручения премии "Оскар".

Певица вдохновила на создание сотен мемов и ее безжалостно критиковали за то, что она выбрала наряд, закрывающий обзор другим зрителям.

"Представьте, что вы ждали всю свою жизнь, чтобы быть на "Оскаре", и в итоге вы сидите за слоистым облаком", — написал один пользователь.

Также Фокус писал о 10 белых нарядах на церемонии вручения "Оскар-2023".