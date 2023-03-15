Tems відповіла на критику сукні на "Оскарі-2023", яка блокувала огляд глядачам

Співачка вирішила просто блокувати хейтерів.

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На недільній церемонії вручення премії "Оскар-2023" номінантка на найкращу оригінальну пісню Tems зіткнулася з негативною реакцією через те, що одягла драматичну білу сукню Lever Couture, яка закривала огляд глядачів, що сиділи за нею під час церемонії нагородження. Про це пише PageSix.

Пізніше 27-річна володарка Греммі поділилася своєю грайливою реакцією на драму.

"У-у-у!", — нігерійська співачка підписала серію фотографій в Instagram, де вона носить творіння від українського бренду, на якому зображено структуровану вуаль, обгорнуту навколо її плечей, що утворює скульптурний ореол над її головою.

Вона також розмістила у Twitter фотографії, що зображують ансамбль, написавши: "Упс".

Шанувальники були в захваті від того, що співачка відповіла ненависникам та прийняли її модне рішення.

"Заблокуйте їм огляд! 🔥", — підбадьорила одна людина в Instagram.

"Ти на висоті, і я радий, що ти це знаєш", — написав другий користувач.

Після публікації в коментарях до посту Tems в Instagram було набагато більше позитивних відгуків, ніж у ніч вручення премії "Оскар".

Співачка надихнула на створення сотень мемів і її безжально критикували за те, що вона обрала вбрання, яке закриває огляд іншим глядачам.

"Уявіть, що ви чекали все своє життя, щоб бути на "Оскарі", і в результаті ви сидите за шаруватою хмарою", — написав один користувач.

Також Фокус писав про 10 білих нарядів на церемонії вручення "Оскар-2023".