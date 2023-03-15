В Канаде домашняя свинка ошеломила владельцев своими размерами, когда выросла

Объявление о том, что в хорошие руки отдается мини-свинка, пара увидела в Facebook.

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Стив Дженкинс и Дерек Уолтер из Торонто (Канада) решили помочь подруге, мини-свинка которой не ладила с ее собаками и детьми, забрав животное к себе. Однако они совершенно не ожидали, что в итоге Эстер (так назвали свинку) из малышки весом в полтора килограмма превратиться в 175-килограммовую тушку, о чем рассказали в эфире программы ABC News Good Morning Amercia.

Просьбу забрать свинку в хорошие руки мужчины прочитали в Facebook. Ее оставила их знакомая.

"Она сказала, что у нее есть мини-свинья, которая не ладит с ее двумя собаками и новорожденным, и это вызывает много хаоса, поэтому я сказал ей, что хотел бы взять ее к себе", – признался Дженкинс.

О том, что минипиги совершенно не мини, стало ясно после того, как пара отвезла своего нового питомца к ветеринару. Осмотрев животное, тот сказал, что перед ними – свинья обычная с соответствующими параметрами для роста. Однако за это время они настолько привязались к Эстер, что не готовы были с ней расстаться несмотря на ее размеры. Так она и осталась жить в их доме вместе с двумя собаками, кошками и индюком.

"Она заразна. Есть что-то в ее характере. И она невероятно умна. Она будет активно искать нас, чтобы обнять. Если она хочет спать, она хочет спать с тобой. Она забирается прямо к нам на диван. Это ее любимое место для сна", – говорит Дженкинс.

Позже в соцсетях появилась страница Эстер, где документируется счастливая жизнь свиньи. Она спит с хозяевами в постели, играет с собаками, позирует в смешных нарядах и выглядит более чем довольной.

Страница Facebook под названием Esther the Wonder Pig набрала почти 55 тысяч лайков, а в Instagram на нее подписаны 586 тысяч пользователей. Владельцы животного даже создали мерч с Эстер, предлагая календари, посуду, одежду с изображением свиньи.

Карликовые домашние свиньи являются популярными домашними животными, потому что умны и чистоплотны. Классические минипиги весят от 40 до 80 кг, мелкие (микропиги) – 10-30, крупные могут достигать веса 120 кг.

Ранее Фокус писал, что актер Джейсон Момоа "усыновил" дикую свинью.