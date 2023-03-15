У Канаді домашня свинка приголомшила власників своїми розмірами, коли виросла

Оголошення про те, що в добрі руки віддається мінісвинка, пара побачила у Facebook.

Related video

Стів Дженкінс і Дерек Волтер із Торонто (Канада) вирішили допомогти подрузі, мінісвинка якої не ладнала з її собаками та дітьми, забравши тварину до себе. Однак вони зовсім не очікували, що в результаті Естер (так назвали свинку) з малюка вагою півтора кілограма перетворитися на 175-кілограмову тушку, про що розповіли в ефірі програми ABC News Good Morning Amercia.

Прохання забрати свинку в добрі руки чоловіки прочитали у Facebook. Його залишила їхня знайома.

"Вона сказала, що в неї є мінісвиня, яка не ладнає з її двома собаками та новонародженим, і це викликає багато хаосу, тому я сказав їй, що хотів би взяти її до себе", — зізнався Дженкінс.

Про те, що мініпіг зовсім не міні, стало зрозуміло після того, як пара відвезла свого нового вихованця до ветеринара. Оглянувши тварину, той сказав, що перед ними звичайна свиня з відповідними параметрами для зросту. Однак за цей час вони настільки прив'язалися до Естер, що не готові були з нею розлучитися попри її розміри. Так вона й залишилася жити в їхньому будинку разом із двома собаками, кішками й індиком.

"Вона заразна. Є щось у її характері. І вона неймовірно розумна. Вона активно шукатиме нас, щоб обійняти. Якщо вона хоче спати, вона хоче спати з тобою. Вона залазить прямо до нас на диван. Це її улюблене місце для сну", — каже Дженкінс.

Згодом у соцмережах з'явилася сторінка Естер, де документується щасливе життя свині. Вона спить із господарями в ліжку, грає з собаками, позує в смішних вбраннях і здається більш ніж задоволеною.

Сторінка Facebook під назвою Esther the Wonder Pig набрала майже 55 тисяч лайків, а в Instagram на неї підписано 586 тисяч користувачів. Власники тварини навіть створили мерч із Естер, пропонуючи календарі, посуд, одяг із зображенням свині.

Карликові домашні свині є популярними домашніми тваринами, тому що розумні й охайні. Класичні мініпіги важать від 40 до 80 кг, дрібні (мікропіги) — 10-30, великі можуть досягати ваги 120 кг.

Раніше Фокус писав, що актор Джейсон Момоа "усиновив" дику свиню.