Хелен Миррен вышла в свет вместе с внуком

Актриса посетила премьеру супергеройского фильма "Шазам! 2: Ярость богов", в котором исполнила роль богини Гесперы.

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77-летняя Хелен Миррен внезапно вышла в свет в компании очаровательного кавалера. На премьеру фильма "Шазам!: Ярость богов" она пришла с внуком Бэзилом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Калигула" и "Королева" в 1997 году вышла замуж за американского режиссера Тэйлора Хэкфорда снявшего такие хиты, как "Адвокат дьявола" и "Рэй". Пара встречалась еще с 1980-х. Общих детей у них нет, однако актриса была очень близка с сыновьями Хэкфорда от первого брака: Рио и Александром.

Рио скончался в прошлом году от редкой и агрессивной формы меланомы, так что теперь его дети и дети Александра называют бабушкой Хелен.

А если твоя бабушка играет в новом детском супергеройском фильме, то лучшей компании на вечер не найти. Бэзил выглядел очень взволнованным, равно, как и Миррен. Актриса, которая прославилась, играя императриц и королев, ранее никогда не снималась в фильмах о супергероях.

Трейлер фильма "Шазам 2"

В новом "Шазаме" она исполнила роль богини Гесперы, дочери бога Атласа, которая вместе с сестрами хочет забрать у сироты Билли Бэтсона его суперсилу и способность превращаться во всесильного Шазама.

Компанию Хелен Миррен на экране составили Люси Лью, которой досталась роль богини Калипсо и Рэйчел Зеглер, сыгравшая богиню Антею.

77-летняя актриса на красной дорожке выглядела потрясающе в черном кружевном платье с глубоким вырезом, длинными рукавами и юбкой с рюшами.

В время карантина Хелен отрастила волосы, и теперь щеголяет с совершенно седой укладкой, подтверждая тем самым, что нет ничего лучше естественности.

Хелен Миррен с внуком Бэзилом Фото: Getty Images

Напомним, первый фильм "Шазам" вышел в 2019 году. А в 2023 году выйдут сразу четыре фильма по супергеройской вселенной DC: "Шазам 2" 17 марта, за ним "Флэш" (16 июня), "Синий жук" (18 августа) и "Аквамен и затерянное королевство" (25 декабря).

Ранее стало известно, что из нового фильма про Аквамена вырезали сцены с участием Эмбер Херд. Поклонники Джонни Деппа писали петицию, требуя сделать это, но оказалось, что актрису убрали, потому что между нею и Джейсоном Момоа не возникло нужной "химии".