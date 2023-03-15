Гелен Міррен побачила світ разом з онуком

Актриса відвідала прем'єру супергеройського фільму "Шазам! 2: Лють богів", у якому виконала роль богині Геспери.

Related video

77-річна Гелен Міррен раптово побачила світ у компанії чарівного кавалера. На прем'єру фільму "Шазам!: Лють богів" вона прийшла з онуком Безілом. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Калігула" і "Королева" в 1997 році вийшла заміж за американського режисера Тейлора Гакфорда, який зняв такі хіти, як "Адвокат диявола" та "Рей". Пара зустрічалася ще з 1980-х. Спільних дітей у них немає, проте актриса була дуже близька із синами Гакфорда від першого шлюбу: Ріо та Олександром.

Ріо помер минулого року від рідкісної та агресивної форми меланоми, тож тепер його діти та діти Олександра називають бабусею Гелен.

А якщо твоя бабуся грає у новому дитячому супергеройському фільмі, то кращої компанії на вечір не знайти. Безіл виглядав дуже схвильованим, так само, як і Міррен. Актриса, яка прославилася, граючи імператриць та королев, раніше ніколи не знімалася у фільмах про супергероїв.

Трейлери фільму "Шазам 2"

У новому "Шазамі" вона виконала роль богині Геспери, дочки бога Атласа, яка разом із сестрами хоче забрати у сироти Біллі Бетсона його суперсилу та здатність перетворюватися на всесильного Шазама.

Компанію Гелен Міррен на екрані склали Люсі Лью, якій дісталася роль богині Каліпсо та Рейчел Зеглер, яка зіграла богиню Антею.

77-річна актриса на червоній доріжці виглядала приголомшливо у чорній мереживній сукні з глибоким вирізом, довгими рукавами та спідницею з рюшами.

Під час карантину Гелен відростила волосся, і тепер хизується зовсім сивою укладкою, підтверджуючи тим самим, що немає нічого кращого за природність.

Гелен Міррен з онуком Безілом Фото: Getty Images

Нагадаємо, перший фільм "Шазам" вийшов у 2019 році. А в 2023 році вийдуть відразу чотири фільми з супергеройського всесвіту DC: "Шазам 2" 17 березня, за ним "Флеш" (16 червня), "Синій жук" (18 серпня) та "Аквамен і загублене королівство" (25 грудня).

Раніше стало відомо, що з нового фільму про Аквамен вирізали сцени за участю Ембер Герд. Шанувальники Джонні Деппа писали петицію, вимагаючи зробити це, але виявилося, що актрису прибрали тому, що між нею та Джейсоном Момоа не виникло потрібної "хімії".