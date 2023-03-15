Король-лев мертв. Самого известного льва Серенгети убил молодой самец

Лев, которого назвали в честь легенды регги Боба Марли, возглавлял прайд более семи лет.

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В Национальном парке Серенгети, расположенном в Восточной Африке, скончался самый знаменитый лев Африки, названный в честь певца регги Боба Марли. Его убили более молодые самцы, которые боролись за то, чтобы возглавить прайд, которым Боб Джуниор правил более семи лет. Об этом пишет Daily Mail.

Боб Джуниор, или Сниггве, а также его младший брат Трюггве – стали настоящими звездами заповедника и появлялись на множестве снимков профессиональных фотографов и туристов. Король-лев Сниггве был необычайно фотогеничен, что обеспечило ему небывалую популярность.

Король-лев правил своим прайдом более семи лет, однако он был убит более молодыми самцами, или самцом несколько дней назад.

Король-лев Сниггве (слева) и его брат Трюггве много лет были звездами Серенгети

Его брат Трюггве, который также возглавлял свой прайд, был убит соперником ранее. И сейчас работники заповедника планируют парное захоронение для львов.

Представитель охраны заповедника Серенгети Фреди Ширима заявил журналистам, что убийство старых львов молодыми соперниками вполне обычно явление в дикой природе.

"Эти инциденты обычно происходят, когда глава прайда стареет или иногда, когда другие львы-самцы недовольны его контролем над большой территорией", — сообщил Ширима. По его словам природоохранные службы пытались выяснить, какая именно судьба постигла Трюггве и как именно погиб Сниггве, но территория заповедника слишком велика, так что они просто поняли, что в нем появился новый "король-лев", когда прайды братьев возглавили другие львы.

Сниггве, или Боб Джуниор, погиб в схватке с молодым самцом

Напомним, заповедник Серенгети занимает огромную площадь (30 тысяч кв. км) в Восточной Африке и простирается от севера Танзании до юга Кении к востоку от озера Виктории.

Здесь обитают около 70 видов крупных млекопитающих и 500 видов птиц. В Серенгети проживает около трех тысяч львов. В дикой природе продолжительность жизни этих животных обычно составляет от восьми до десяти лет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых редких маленьких диких кошках. Ведь кроме крупных животных вроде львов, или тигров, в природе немало маленьких, но очень грозных представителей рода кошачьих.