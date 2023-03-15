Король-лев мертвий. Найвідомішого лева Серенгеті вбив молодий самець

Лев, якого назвали на честь легенди реггі Боба Марлі, очолював прайд понад сім років.

Related video

У Національному парку Серенгеті, розташованому у Східній Африці, помер найзнаменитіший лев Африки, названий на честь співака реггі Боба Марлі. Його вбили молодші самці, які боролися за те, щоб очолити прайд, яким Боб Джуніор правив понад сім років. Про це пише Daily Mail.

Боб Джуніор, або Сніггве, а також його молодший брат Трюггве стали справжніми зірками заповідника і з'являлися на безлічі знімків професійних фотографів і туристів. Король-лев Сніггве був надзвичайно фотогенічним, що забезпечило йому небувалу популярність.

Король-лев правив своїм прайдом понад сім років, проте він був убитий молодшими самцями, або самцем кілька днів тому.

Король-лев Сніггве (ліворуч) та його брат Трюггве багато років були зірками Серенгеті

Його брата Трюггве, який також очолював свій прайд, був убитий суперником раніше. І зараз працівники заповідника планують парне поховання для левів.

Представник охорони заповідника Серенгеті Фреді Ширіма заявив журналістам, що вбивство старих левів молодими суперниками цілком звичайно є явищем у дикій природі.

"Ці інциденти зазвичай трапляються, коли глава прайду старіє або іноді, коли інші леви-самці незадоволені його контролем над великою територією", — повідомив Ширіма. За його словами, природоохоронні служби намагалися з'ясувати, яка саме доля спіткала Трюггве і як саме загинув Сніггве, але територія заповідника надто велика, тому вони просто зрозуміли, що в ньому з'явився новий "король-лев", коли прайди братів очолили інші леви.

Сніггве, або Боб Джуніор, загинув у сутичці з молодим самцем

Нагадаємо, заповідник Серенгеті займає величезну площу (30 тисяч кв. км) у Східній Африці та простягається від півночі Танзанії до півдня Кенії на схід від озера Вікторії.

Тут мешкають майже 70 видів великих ссавців і 500 видів птахів. У Серенгеті мешкає приблизно три тисячі левів. У дикій природі тривалість життя цих тварин зазвичай становить від восьми до десяти років.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найрідкісніші маленькі дикі кішки. Адже окрім великих тварин на зразок левів, або тигрів, у природі чимало маленьких, але дуже грізних представників роду котячих.