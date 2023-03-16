16 марта 2023 года: мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выносить мусор после заката солнца.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска. Они не согласились отречься от веры, за что были подвергнуты пыткам. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска закололи мечом.
В народе 16 марта называли "Медвежье пробуждение". Именно в этот день считали настоящим приходом весны, верили, что в лесу начинают пробуждаться медведи.
16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации (Freedom of Information Day).
Что нельзя делать 16 марта:
- ходить в лес
- одалживать деньги и брать их взаймы
- выносить мусор после заката солнца
Народные приметы и поверья:
- прилетели скворцы — к хорошему урожаю зерновых
- снег тает и снова идет — к затяжной весне
- воробьи купаются в лужах — к солнечной погоде
День ангела празднуют:
Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама
Родились сегодня:
1959 — Йенс Столтенберг, норвежский политик и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО (с 2014)
А также в этот день:
1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.
1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери"
1917 — Компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день"