16 марта 2023 года: мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выносить мусор после заката солнца.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска. Они не согласились отречься от веры, за что были подвергнуты пыткам. Братья Клеоник и Евтропий были распяты. Василиска закололи мечом.

В народе 16 марта называли "Медвежье пробуждение". Именно в этот день считали настоящим приходом весны, верили, что в лесу начинают пробуждаться медведи.

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации (Freedom of Information Day).

Что нельзя делать 16 марта:

ходить в лес

одалживать деньги и брать их взаймы

выносить мусор после заката солнца

Народные приметы и поверья:

прилетели скворцы — к хорошему урожаю зерновых

снег тает и снова идет — к затяжной весне

воробьи купаются в лужах — к солнечной погоде

День ангела празднуют:

Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама

Родились сегодня:

1959 — Йенс Столтенберг, норвежский политик и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО (с 2014)

А также в этот день:

1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери"

1917 — Компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день"